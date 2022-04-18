İran'da Ordu Günü dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlendi - Son Dakika
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İran'da Ordu Günü dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlendi

18.04.2022 13:28
İran'da Ordu Günü dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlendi

İran'ın başkenti Tahran'da Ulusal Ordu Günü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "İsrail'in her hareketini yakından izliyoruz" dedi.

İran'ın başkenti Tahran'da Ulusal Ordu Günü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "İsrail'in her hareketini yakından izliyoruz" dedi.

İran'ın başkenti Tahran'da 18 Nisan Ulusal Ordu Günü nedeniyle askeri geçit töreni düzenlendi. Başkentte bulunan İmam Humeyni Türbesi önünde gerçekleşen törende kara, deniz, hava ve özel birliklerde görev yapan askerler yer aldı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yaptığı açılış konuşmasıyla başlayan törene, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, İran Dini Lideri Ordu Temsilcisi Abbas Muhammed Hasani ve Genelkurmay Başkan Vekili Muhammed Hüseyin Dadresi ile birçok yetkili isim katıldı.

"İSRAİL'İN HER HAREKETİNİ YAKINDAN İZLİYORUZ"

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Reisi, İsrail'in Tahran'a dönük 'en ufak bir hamlede bulunması durumunda' İran ordusu tarafından hedef haline geleceğini söyleyerek, "İsrail'in her hareketini yakından izliyoruz. İran milletine karşı en ufak bir hamleniz olursa, Siyonist rejimin merkezi silahlı kuvvetlerimizin hedefi olacaktır" dedi.

YERLİ SAVAŞ UÇAKLARI TANITILDI

Törende, yerli yapım "Kevser" ve "Saika" uçakları tarafından gösteriler gerçekleştirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muharebe ve Zırhlı Birimleri, Hava Kuvvetleri helikopterleri, Hava Kuvvetleri savaş uçakları, Hava Savunma silahları ve savunma sistemleri ile orduya ait deniz teçhizatları da törende tanıtıldı. Karadan karaya ateşlenen "Fetih-360", nokta atışlı "Lebbeyk ve Mecid" ile "Dezful" hava savunma sistemleri de sergilendi. İnsansız hava araçlarının da (İHA) geçiş törenine katıldığı Ordu Günü'nde, ilk olarak "Keman-22" tanıtıldı. Havada 24 saatten fazla havada kalabilen Keman-22 insansız hava aracının 3 bin kilometre genişliğinde operasyon yapabildiği ve 8 bin metre yükseğe çıkabildiği belirtildi.

(Aynur Sena Çabuk - İHA)

İran'da Ordu Günü dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlendi
İran'da Ordu Günü dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlendi
İran'da Ordu Günü dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlendi
İran'da Ordu Günü dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlendi
İran'da Ordu Günü dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlendi
İran'da Ordu Günü dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlendi

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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