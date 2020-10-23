Son dakika haber... İran'da petrokimya fabrikasında patlama - Son Dakika

Son dakika haber... İran'da petrokimya fabrikasında patlama
23.10.2020 17:36
Son dakika haberi... İran'da petrokimya fabrikasında patlama meydana geldi.
İran'da petrokimya fabrikasında patlama meydana geldi.
İran'ın Bender Mahşehr kentindeki petrokimya fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktığı, itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiği ifade edildi. İran medyası, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini duyurdu. Patlamada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı aktarılırken; itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğü belirtildi.
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