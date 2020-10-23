Son dakika haber... İran'da petrokimya fabrikasında patlama - Son Dakika

İran'da petrokimya fabrikasında patlama meydana geldi.

İran'ın Bender Mahşehr kentindeki petrokimya fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktığı, itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiği ifade edildi. İran medyası, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini duyurdu. Patlamada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı aktarılırken; itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğü belirtildi.