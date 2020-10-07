Son dakika haber! İran'da Ruhani hükümeti ile Meclis Başkanı arasındaki ilişki geriliyor - Son Dakika

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın ülkedeki ekonomik sorunlar konusunda Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetini hedef alan açıklamalarıyla başlayan tartışmalar, iki tarafın da katılacağı üst düzey toplantının Ruhani tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını "bahanesiyle" iptal edilmesinin ardından keskinleşti.

Ruhani ile gelecek yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en güçlü adaylarından biri olarak gösterilen Meclis Başkanı Kalibaf arasındaki zaten mesafeli olan iş birliği ilişkisi, bu kez ülkeyi yeniden etkisi altına alan salgın nedeniyle kırılma noktasına doğru ilerliyor.

Meclis Başkanı Kalibaf, önceki gün muhabirler eşliğinde başkent Tahran'da Kovid-19 hastalarına hizmet veren İmam Humeyni Hastanesi'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretin ardından Ruhani'nin Meclis Başkanı Kalibaf ve Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ile dün düzenleyeceği toplantıyı salgın endişeleri gerekçesiyle iptal etmesi, Cumhurbaşkanı'nın Meclis'teki muhafazakarlar ile bir kez daha karşı karşıya gelmesine neden oldu. Ruhani'nin, Kalibaf'ın hükümete yönelik eleştirilerinden rahatsızlık duyduğu ve koronavirüs endişelerini bahane ederek toplantıyı iptal ettiği yorumları yapıldı.

Meclis Başkanlık Heyeti Üyesi Ahmed Emirabadi, konuyla ilgili açıklamasında, Ruhani'nin üçlü toplantıyı iptal etme kararının Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi tarafından Meclis'e iletildiğini belirterek, söz konusu gerekçenin ise Kalibaf'tan Ruhani'ye hastalığın bulaşması olduğunu ifade etti.

Kalibaf'ın hastaneyi gerekli sağlık protokollerine riayet ederek ziyaret ettiğini söyleyen Emirabadi, toplantının iptal edilme gerekçesini "utanç verici" olarak niteledi.

Meclis Başkanlık Heyeti Üyesi Muhsin Dihnevi ise Twitter hesabından paylaştığı mesajında, toplantıyı iptal eden Ruhani'yi halkın sorunlarını değil kendi sağlığını düşünmekle suçladı. Dihnevi, "O (Ruhani), geçim sıkıntısı ve ümit kırıcı ekonomik veriler ortadayken ve halkın Cumhurbaşkanı'nın önlemlerine ihtiyaç duyduğu bir durumda yalnızca kendi sağlığını düşünüyor." ifadelerini kullandı.

İsfahan Milletvekili Zehra Şeyhi de sosyal medyadaki paylaşımında, "Sayın Kalibaf, sağlık personelinin dertlerini dinlemek ve koronavirüs hastalarının durumunu incelemek için meydanda. O (Ruhani) ise sağlık protokollerine riayet etmek bahanesiyle kuvvetler arasındaki toplantıyı iptal etmeye çalışıyor." yazdı.

Suçlamalara Ruhani kanadından tepki

Muhafazakar kesimden gelen suçlamalara yanıt veren Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, toplantının iptal edilmesine dair kararın Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu tarafından alındığını belirtti. Rebii, Ruhani'ye yönelik suçlamalara ilişkin ise "Bugünkü şartlarda bu sözler ve tavırlar kamuoyuna zararlı ve insafsızcadır. Ne yazık ki, daha önce siyasette alışık olmadığımız bir literatür ortaya çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ruhani'ye yönelik eleştirilere en sert tepki ise Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Vaizi'den geldi. Vaizi, toplantının sağlık protokolleri nedeniyle iptal edilmesine rağmen Kalibaf kanadının olayı farklı noktalara çekmeye çalıştığını söyledi.

Bazı milletvekillerinin suçlamalarına tepki gösteren Vaizi, "Önceki dönemde Meclis'te uygunsuz kelimeler kullanan iki ya da üç kişi vardı ve bunlar aşırı görüşlere sahipti. Ancak şimdi onların sayısı Meclis'te daha da arttı. Bu tarz üslup tefrikaya yol açar." dedi.

Vaizi, Kalibaf'ın bazı eyaletleri ziyaret ederek Ruhani hükümetini hedef alan açıklamalar yapmasına işaret ederek, "Seçimlere daha çok zaman var ancak bazıları halkın sorunlarını çözmek adı altında ziyaretler gerçekleştiriyor ve propaganda içerikli sözler kullanıyorlar. Halkın beklentilerini yükseltiyorlar. Halkın sorunları slogan ve propagandayla çözülmez. Bu toplantılarda çözülür." dedi.

Ruhani'den Kalibaf'ın suçlamalarına yanıt

Daha önce de Ruhani hükümetini, ABD yaptırımlarından kaynaklı ekonomik sorunlara karşı etkisiz kalmakla suçlayan Kalibaf, son olarak Mazenderan eyaletine yaptığı ziyarette hükümetin ülkeyi iyi yönetemediğine dair eleştirilerde bulunmuştu.

Bu eleştirilere sessiz kalmayan Ruhani ise 23 Eylül'de Bakanlar Kurulunda yaptığı konuşmada, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını "ekonomik savaş" olarak niteleyerek, "Bugün her şeyden önce savaş koşullarında olduğumuza daha sonra da bu savaşın yükünün sadece hükümetin omuzlarında olmadığına inanmamız gerekir." yanıtını vermişti.

İran'da şubat ayında düzenlenen genel seçim sonucunda Meclis aritmetiği muhafazakarlar lehine değişmiş, muhafazakar kimliğiyle tanınan asker kökenli Kalibaf, Meclis Başkanlığı koltuğuna oturmuştu. Daha önce Ruhani'ye karşı seçimi kaybeden Kalibaf'ın, 18 Haziran 2021'de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması bekleniyor. Kalibaf'ın aday olması halinde, Ruhani'nin iki dönem seçildiği için aday olamayacağı seçimlerin en güçlü adaylarından biri olacağı öngörülüyor.