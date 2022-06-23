Son dakika haber! İran'da sahte içkiden 84 kişi zehirlendi: 2 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! İran'da sahte içkiden 84 kişi zehirlendi: 2 ölü

23.06.2022 19:24
Son dakika haber! İran'da sahte içkiden 84 kişi zehirlendi: 2 ölü

Son dakika 3. sayfa haberine göre İran'ın Ahvaz kentinde sahte içki nedeniyle 84 kişi zehirlenirken, 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise görme yetisini kaybetti.

İran'ın Ahvaz kentinde sahte içki nedeniyle 84 kişi zehirlenirken, 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise görme yetisini kaybetti.

İran'ın güneyinde bulunan Ahvaz kentinde sahte içki nedeniyle 84 kişinin zehirlendi. Ahvaz eyaleti Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Habip Heyber yaptığı açıklamada, zehirlenenlerden 33 kişinin hastaneye yatırıldığını ve 51 kişinin ise ayakta tedavi edildiğini belirterek, "Zehirlenenler arasından 2 kişi hayatını, 7 kişi ise görme yetisini kaybetti" dedi.

Alkolün yasak olduğu İran'da genellikler ev yapımı ya da kaçak içki tüketiliyor. İçki yapımında bazen etil alkol yerine metil alkol kullanıldığı ve bunun da zehirlenmelere neden olduğu belirtiliyor. - TAHRAN

YORUMLAR
500
Abdullahiyan İran'ı BRICS Zirvesi'ne katılmaya davet ettiği için Çin'e teşekkür etti Abdullahiyan İran'ı BRICS Zirvesi'ne katılmaya davet ettiği için Çin'e teşekkür etti İran Devrim Muhafızları'nın istihbarat şefi Hüseyin Taib görevden alındı İran Devrim Muhafızları'nın istihbarat şefi Hüseyin Taib görevden alındı
Kaynak: İHA

İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! İran'da sahte içkiden 84 kişi zehirlendi: 2 ölü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:37 Boşanma aşamasındaki adam, eşine arkadaşlık istediği gönderdiği için kuzenini öldürmüş
18:52 Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alınmıştı! Şüpheli suçunu itiraf etti
18:50 Konut kredilerine ilişkin yeni kararlar açıklandı! Evin fiyatına göre bankadan alınacak tutar değişecek
17:55 Hurda toplayan 4 kişi buldukları varilleri dereye döktü: 8 kişi hastanelik oldu
17:36 Fenerbahçe transferde gaza bastı! Emre Mor'un transferi için oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi
17:25 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yargıtaya ve yüksek mahkemelere önemli görevler düşüyor
17:14 Baba, oğlunun bıçaklandığını görünce kendinden geçti! Saldırganı tabancayla vurarak öldürdü
17:13 Yürek yakan ölüm! Trafik kazasında yaşamını yitiren genç futbolcu toprağa verildi
16:59 Akıl sağlığı sorunlarıyla uğraşan Instagram fenomeni ve model Niece Waidhofer intihar etti
16:51 Fenerbahçe ile anlaşan Abdülkerim Bardakçı'dan duygu dolu veda mesajı: Konyaspor'a para kazandırdığım için çok gururluyum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 19:42:12. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! İran'da sahte içkiden 84 kişi zehirlendi: 2 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement