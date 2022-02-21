Üye Girişi
Son dakika haber | İran'da savaş uçağı düştü: 3 ölü - Son Dakika

Son dakika haber | İran'da savaş uçağı düştü: 3 ölü

21.02.2022 11:22

Son dakika haberine göre İran'ın Tebriz şehrinde İran ordusuna ait bir savaş uçağının düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İran'ın Tebriz şehrinde İran ordusuna ait bir savaş uçağının düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İran'ın kuzey batısında bulunan Tebriz şehrinde İran ordusuna ait F-5 savaş uçağı düştü. Tebriz Şehit Fakuri Taarruz Üssü Bilgilendirme Bölümü tarafından yapılan açıklamada, "Uçak teknik bir arıza nedeniyle spor salonunun üzerine düştü. Uçakta bulunan pilot ve pilot yardımcısı ile bölgede bulunan bir sivil hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı. Kazanın ardından çıkan yangını söndürmek için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği olaya ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.

(Aynur Sena Çabuk/ İHA)

Son dakika haber | İran'da savaş uçağı düştü: 3 ölü
Son dakika haber | İran'da savaş uçağı düştü: 3 ölü
Son dakika haber | İran'da savaş uçağı düştü: 3 ölü

YORUMLAR
500
Tebriz'de düşen askeri eğitim uçağında 3 kişi yaşamını yitirdi! Tebriz'de düşen askeri eğitim uçağında 3 kişi yaşamını yitirdi! Son dakika haber | İran'da savaş uçağı düştü: 3 ölü Son dakika haber | İran'da savaş uçağı düştü: 3 ölü İran'da savaş uçağı düştü: 3 ölü İran'da savaş uçağı düştü: 3 ölü

Tebriz, Pilot, Savaş, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İran'da savaş uçağı düştü: 3 ölü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:21 Katalogla müşteri bularak fuhuş yaptıran çete çökertildi!
11:14 ABD iddialarının biri bitiyor diğeri başlıyor! Yeni iddia: Rusya'nın işgal sonrası öldürülecek ve kampa gönderilecek listesi elimizde
11:14 Bilim insanları uzun yaşamanın sırrını verdi! Bu tekniği uygularsak ömrümüz uzar
11:08 SGK ev sahibi olmak isteyenler için kampanya başlattı! İşte SGK'nın faizsiz konut kredisi hakkında merak edilenler
11:06 21 Şubat'ta altının gram fiyatı 829 liradan satılıyor
11:04 İncecik bir genç kadındı! Şimdi o eski halinden eser yok! Kader'in inanılmaz değişimi
11:01 Uzun süre psikolojik tedavi görmüştü! Arda Kural eski günlerine geri dönüyor
10:58 Timsah fosilinin midesini açtılar ve gördükleri şey karşısında dehşete düştüler!
10:49 Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu İstanbul'dan taşında! Doğa ile iç içe yaşamaya başladılar
10:42 Tebriz'de düşen askeri eğitim uçağında 3 kişi yaşamını yitirdi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 11:31:29. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | İran'da savaş uçağı düştü: 3 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement