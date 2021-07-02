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Son dakika haber | İran'da son 24 saatte 127 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber | İran'da son 24 saatte 127 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

02.07.2021 13:32
Son dakika haber | İran'da son 24 saatte 127 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika gündem haberi: İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 127 artarak 84 bin 516'ya yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 127 artarak 84 bin 516'ya yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 13 bin 836 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1561'inin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 232 bin 696'ya çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 127 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 84 bin 516 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 196'sının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 902 bin 140'a ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 23 milyon 806 bin 452 oldu.

İran'da toplam 6 milyon 201 bin 573 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 4 milyon 447 bin 28 kişiye ilk doz aşının, 1 milyon 754 bin 545 kişiye ise ikinci dozun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 6 milyon 201 bin 573 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan risk gruplarına göre ülke genelinde 63 şehrin "kırmızı", 184'ünün "turuncu", 201'inin "sarı" olduğu ve "mavi" kategoride şehir kalmadığı aktarılırken, kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.

İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İran'da son 24 saatte 127 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika


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