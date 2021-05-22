Son dakika haber... İran'da son 24 saatte 187 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber... İran'da son 24 saatte 187 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

22.05.2021 13:04
Son dakika haber... İran'da son 24 saatte 187 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika gündem haberi: İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 187 artarak 78 bin 381'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 187 artarak 78 bin 381'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 8 bin 5 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1175'inin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 823 bin 887'ye çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 187 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 78 bin 381 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 945'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 319 bin 746'ya ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 18 milyon 810 bin 335 oldu.

İran'da toplam 2 milyon 930 bin 657 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 2 milyon 478 bin 936 kişiye aşının ilk dozunun, 451 bin 721 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 2 milyon 930 bin 657 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan ülke genelinde 8 şehrin "kırmızı", 233'ünün "turuncu", 207'sinin "sarı" olduğu ve "mavi" kategoride şehir kalmadığı aktarılırken, kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.

İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İran'da son 24 saatte 187 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika


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