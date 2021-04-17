Son dakika haber... İran'da son 24 saatte 319 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 319 artarak 66 bin 327'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verilerini de paylaştı.

Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 21 bin 312 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 2 bin 176'sının hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 2 milyon 215 bin 445'e çıktığını aktaran Lari, 319 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 66 bin 327 olduğunu belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 694'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 772 bin 688'e ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 14 milyon 277 bin 782 olduğunu bildirdi.

İran'da toplam 498 bin 487 doz aşı yapıldı

Sözcü Lari, şu ana kadar 376 bin 684 kişiye aşının ilk dozunun, 121 bin 803 kişiye ise ikinci dozun yapıldığını aktardı.

Lari, böylece Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısının 498 bin 487'e ulaştığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü??????? ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 257 şehrin "kırmızı", 129 şehrin "turuncu", 51 şehrin "sarı" ve 11 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini, "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.