Son dakika haber... İran'da son 24 saatte 371 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber... İran'da son 24 saatte 371 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

30.11.2020 14:09
Son dakika haber... İran'da son 24 saatte 371 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 371 artarak 48 bin 246 oldu.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 371 artarak 48 bin 246 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 371 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 13 bin 321 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 48 bin 246'ya vaka sayısının da 962 bin 70'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 852'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 668 bin 151 olduğunu ifade etti.

Ülkede 6 milyon 125 bin 348 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi, başkent Tahran'ın da aralarında bulunduğu "yüksek riskli bölge" kategorisindeki yaklaşık 150 il ve ilçede, 21 Kasım'dan itibaren zorunlu olmayan işletmelerin 15 gün kapatılacağını belirtmişti.

Öte yandan 15 gün boyunca akşam 21.00 ile sabah 04.00 arasında araçların trafiğe çıkması yasak olacak. Kırmızı bölgelerde yasak ihlali yapanlara 1 milyon tümen (300 TL) turuncu bölgelerde de 500 bin tümen (150 TL) para cezası verilecek.

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İran'da son 24 saatte 371 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika


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