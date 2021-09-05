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Son dakika haber... İran'da son 24 saatte 610 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber... İran'da son 24 saatte 610 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

05.09.2021 15:09
Son dakika haber... İran'da son 24 saatte 610 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haber: İran'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 610 artarak 110 bin 674'e yükseldi.

İran'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 610 artarak 110 bin 674'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 25 bin 870 yeni vaka tespit edildi, bunlardan 3 bin 430'u hastanelerde tedavi altına alındı.

Böylece toplam vaka sayısının 5 milyon 129 bin 407'ye yükseldiği ülkede, son 24 saatte 610 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 110 bin 674 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 7 bin 689 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, 19 milyon 467 bin 858 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 9 milyon 684 bin 669 kişiye de ikinci dozu yapılırken, toplam 29 milyon 152 bin 527 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre, ülke genelinde 246 şehir "yüksek riskli" olarak belirlenen "kırmızı", 144 şehir "orta riskli" olarak belirlenen "turuncu" ve 58 şehir de "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" kategoride yer alıyor.

İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İran'da son 24 saatte 610 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika


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