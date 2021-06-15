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Son dakika haber: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 134 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 134 kişi hayatını kaybetti

15.06.2021 13:15
Son dakika haber: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 134 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika gündem haberi: İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 134 artarak 82 bin 351'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 134 artarak 82 bin 351'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınında vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşılamada gelinen son noktaya ilişkin bilgi paylaşıldı.

Son 24 saatte 10 bin 216 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1260'ının hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 49 bin 648'e çıktığı ülkede, 134 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 82 bin 351 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 394'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 683 bin 210'a ulaştığı bildirildi.

Ülkede yapılan toplam test sayısı da bugün itibarıyla 21 milyon 817 bin 747 oldu.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, 4 milyon 362 bin 961 kişiye aşının ilk dozunun, 869 bin 983 kişiye de ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 5 milyon 232 bin 944 doz aşı uygulandığı açıklandı.

İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 134 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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