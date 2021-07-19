Son dakika haber: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 213 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 213 artarak 87 bin 374'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgındaki vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Son 24 saatte 25 bin 441 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 740'ının hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 548 bin 704'e çıktığı ülkede, 213 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 87 bin 374'e yükseldiği aktarıldı.

Ülkede yapılan toplam test sayısının ise 25 milyon 118 bin 248'e ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede bugüne kadar 6 milyon 529 bin 313 kişiye aşının ilk dozunun, 2 milyon 289 bin 59 kişiye de ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 8 milyon 818 bin 372 doz aşı uygulandığı kaydedildi.