Son dakika haber! İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 58 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber! İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 58 kişi hayatını kaybetti

12.02.2021 14:07
Son dakika haber! İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 58 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Bir son dakika haberine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 58 bin 809'a yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 58 bin 809'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 58 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 298 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 557'sinin hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 58 bin 809'a, vaka sayısının da 1 milyon 503 bin 753'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 729'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 285 bin 14 olduğunu ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfusluk ülkede yapılan toplam test sayısının 9 milyon 938 bin 625'e ulaştığını kaydetti.

Ülkede yüksek riskli olarak nitelenen kırmızı seviyesinde şehir kalmadığını ifade eden Sözcü Lari, 36 şehrin turuncu, 178 şehrin sarı ve 234 şehrin de mavi bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 58 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Genç çiftin ölümünün arkasındaki sır perdesi aralandı! Önce karısını vurmuş, sonra intihar etmiş Gürültü şikayetine giden polis, evde düğün yapan gelin damatla karşılaştı Son Dakika! "Sıramı bekleyeceğim" diyen Kılıçdaroğlu koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı 83 yaşındaki antrenör Aziz Tokat, 58 yıllık takımıyla iki yıllık daha sözleşme imzaladı Yanlışlıkla kürdan yutan Demet Şener ölümden döndü Roma'nın Kolezyum'una benzeyen 1800 yıllık gladyatör alanı arkeoloji dünyasına bomba gibi düştü İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek, 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle yargılanacak Simpsonların yeni kehaneti herkesi şaşkına çevirdi! Koronavirüs aşısını da bildiler
Prof. Dr. İhsan Çiçek'ten İzmir'deki hortum felaketiyle ilgili uyarı: Bu tip olayları görmeye devam edeceğiz Prof. Dr. İhsan Çiçek'ten İzmir'deki hortum felaketiyle ilgili uyarı: Bu tip olayları görmeye devam edeceğiz         
13:26
Kocası tarafından darbedilip boş arazide başına silah dayanan kadın: Çocuklarım için yaşamak istiyorum Kocası tarafından darbedilip boş arazide başına silah dayanan kadın: Çocuklarım için yaşamak istiyorum         
12:24
Binada fuhuş yapıldığını duyan komşular deliye döndü! Tekme tokat birbirlerine girdiler Binada fuhuş yapıldığını duyan komşular deliye döndü! Tekme tokat birbirlerine girdiler         
12:13
ABD'de 130 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi ABD'de 130 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi         
12:02
Dilara Aksüyek ve Onur Bay 4 aylık ilişkilerini noktaladı Dilara Aksüyek ve Onur Bay 4 aylık ilişkilerini noktaladı         
11:47
Başkan Tunç Soyer hortumun vurduğu Çeşme'de: Tablo çok üzücü Başkan Tunç Soyer hortumun vurduğu Çeşme'de: Tablo çok üzücü         
11:33
İntihar girişiminde bulundu, kendisini ikna eden polislerden maske istedi İntihar girişiminde bulundu, kendisini ikna eden polislerden maske istedi         
10:53
Dev kıyma makinesine kolunu kaptıran kadın, hayatını kaybetti Dev kıyma makinesine kolunu kaptıran kadın, hayatını kaybetti         
10:21
Meteoroloji'den İstanbul'da başlayan kar yağışıyla ilgili yeni açıklama: 5 gün boyunca devam edecek Meteoroloji'den İstanbul'da başlayan kar yağışıyla ilgili yeni açıklama: 5 gün boyunca devam edecek         
09:48
Tamer Karadağlı ve sevgilisi Iraz Yıldız, arabada aşk pozu verdi Tamer Karadağlı ve sevgilisi Iraz Yıldız, arabada aşk pozu verdi         
09:38
Kadınların evlerine girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü Kadınların evlerine girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü         
09:34
Kylie Jenner, cinsiyet değiştiren babası Caitlyn Jenner'a makyaj yaptı Kylie Jenner, cinsiyet değiştiren babası Caitlyn Jenner'a makyaj yaptı         
09:09
Dev markaların Türkiye'deki üretim hamlesi, cep telefonu fiyatlarını yarı yarıya düşürecek Dev markaların Türkiye'deki üretim hamlesi, cep telefonu fiyatlarını yarı yarıya düşürecek         
08:59
Para isteyen çiçekçi çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı Para isteyen çiçekçi çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı         
08:33
FETÖ'cü Enes, milyarder sevgilisi Ariana Rockefeller'a FETÖ'cü Enes, milyarder sevgilisi Ariana Rockefeller'a "maklube" yaptırdı         
00:10
Hande Erçel'in duş sonrası ıslak saçlı paylaşımı olay yarattı Hande Erçel'in duş sonrası ıslak saçlı paylaşımı olay yarattı         
23:18
Dans videosu nedeniyle kovulduğu iddia edilen spor spikeri Hande Sarıoğlu, yaşananları anlattı Dans videosu nedeniyle kovulduğu iddia edilen spor spikeri Hande Sarıoğlu, yaşananları anlattı         
20:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2021 14:15:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 58 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei