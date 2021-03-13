Son dakika haber: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 73 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 73 kişi hayatını kaybetti

13.03.2021 14:07
Son dakika haber: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 73 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haberi... İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 73 artarak 61 bin 142'ye yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 73 artarak 61 bin 142'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 73 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 802 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 485'inin hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 61 bin 142'ye, vaka sayısının da 1 milyon 739 bin 360'a çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 836'sının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 485 bin 179'a ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfusluk ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 11 milyon 651 bin 917 olduğunu kaydetti.

Sözcü Lari, ülke genelinde 11 şehrin kırmızı, 32 şehrin turuncu, 251 şehrin sarı ve 154 şehrin de mavi bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 73 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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