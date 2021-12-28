Son dakika haber: İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 40 artarak 131 bin 474'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 2 bin 128 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 351'inin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 188 bin 857'ye çıktığı ülkede, 40 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 131 bin 474 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 2 bin 751 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 117 milyon 960 bin 29 doz aşı uygulandı.