Son dakika haber: İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 82 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 82 artarak 129 bin 912'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 4 bin 312 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 660'ının hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 121 bin 757'ye çıktığı ülkede, 82 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 129 bin 912 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 328 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 57 milyon 776 bin 917 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 47 milyon 385 bin 346 kişiye ikinci dozu, 1 milyon 105 bin 56 kişiye de üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 106 milyon 267 bin 319 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı" kategoride hiçbir şehir kalmazken, 22 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 207 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 219 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.