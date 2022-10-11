Son dakika haber | İran'da "ulusal güvenliğe karşı eylemden" tutuklanan siyasetçiye 8 yıl hapis - Son Dakika
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Son dakika haber | İran'da "ulusal güvenliğe karşı eylemden" tutuklanan siyasetçiye 8 yıl hapis

11.10.2022 22:16
Son dakika haber | İran'da "ulusal güvenliğe karşı eylemden" tutuklanan siyasetçiye 8 yıl hapis

Gelen son dakika haberine göre İran'da "Ulusal güvenliğe karşı eylemde bulunduğu" ve "kamuoyunu rahatsız edecek yalan bilgiler yaydığı" iddiasıyla yargılanan eski İçişleri Bakan Yardımcısı Mustafa Taczade, 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İran'da "Ulusal güvenliğe karşı eylemde bulunduğu" ve "kamuoyunu rahatsız edecek yalan bilgiler yaydığı" iddiasıyla yargılanan eski İçişleri Bakan Yardımcısı Mustafa Taczade, 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, Taczade'nin avukatı Huşmend Purbabayi, Twitter hesabından müvekkilinin yargılandığı davayla ilgili açıklamada bulundu.

Tutuklu yargılanan müvekkiline, "rejim aleyhine propaganda"dan 1 yıl, "yalan haber yaymak"tan 2 yıl, "ulusal güvenliğe karşı eylemde bulunmak" suçundan da 5 yıl hapis cezası verildiğini duyuran Purbabayi, müvekkilinin yasa gereği, cezasının 5 yılını cezaevinde geçireceğini belirtti.

Reformist siyasetçi Taczade, "ulusal güvenliğe karşı eylemde bulunduğu" iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 8 Temmuz'da tutuklanmıştı. Taczade, ayrıca "kamuoyunu rahatsız edecek yalan bilgiler yaymakla" da suçlanmıştı.

Mustafa Taczade, eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde İçişleri Bakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak görev yapmıştı.

Haziran 2021'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak için başvuruda bulunan Taczade, adayların yeterliliğini denetleyen Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilmişti.

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Sinyal Uygulamasına Hikayeler Özelliği Geliyor Sinyal Uygulamasına Hikayeler Özelliği Geliyor İran'ın eski İçişleri Bakan Yardımcısı Taczade'ye 8 yıl hapis cezası İran'ın eski İçişleri Bakan Yardımcısı Taczade'ye 8 yıl hapis cezası
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber | İran'da 'ulusal güvenliğe karşı eylemden' tutuklanan siyasetçiye 8 yıl hapis - Son Dakika

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