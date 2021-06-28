Son dakika haber: İran'daki Urumiye Gölü'nde su seviyesi düşüyor - Son Dakika

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde yer alan Urumiye Gölü'ndeki su miktarının son bir yılda kuraklık nedeniyle 1 milyar 900 milyon metreküp azaldığı belirtildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Doğu Azerbaycan Su İşleri Genel Müdürü ve Urumiye Gölü Rehabilitasyon Merkezi Üyesi Yusuf Gaffarzade, "tuz gölü" olarak da bilinen Urumiye Gölü'nün durumuyla ilgili son verileri paylaştı.

Gaffarzade, "Urumiye Gölü'ndeki su miktarı şu an 4 milyar 380 milyon metreküp civarında. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 6 milyar 280 milyon metreküptü." dedi.

Gölün genişliğinin geçen yıl 3 bin 624 kilometrekare iken bu yıl 3 bin 450 kilometrekareye gerilediğini aktaran Gaffarzade, Urumiye Gölü'ndeki su miktarının azalma nedeninin kuraklık ve buharlaşma olduğunu kaydetti.

Kuraklık nedeniyle 2003'te su seviyesinin azalmaya başladığı ???????Urumiye Gölü, 2013'te tamamen kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Ülke genelinde gölün kurtarılması talebiyle gösteriler düzenlenirken İran hükümeti, Urumiye Gölü'nü ihya etmek için yaptığı çalışmalardan bir netice alamayınca Türkiye başta olmak üzere uluslararası kamuoyundan destek istemişti.