Son dakika haber | İran Devrim Muhafızları Ordusu ikinci askeri uydusunu uzaya fırlattı - Son Dakika
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Son dakika haber | İran Devrim Muhafızları Ordusu ikinci askeri uydusunu uzaya fırlattı

08.03.2022 12:00
Son dakika haber | İran Devrim Muhafızları Ordusu ikinci askeri uydusunu uzaya fırlattı

Son dakika haber... İran ile nükleer anlaşmanın taraflarının Viyana'da sürdürdüğü nükleer görüşmelerde karar aşamasına gelinirken Devrim Muhafızları Ordusu, "Nur-2" adı verilen ülkenin ikinci askeri uydusunun uzaya fırlatıldığını duyurdu.

İran ile nükleer anlaşmanın taraflarının Viyana'da sürdürdüğü nükleer görüşmelerde karar aşamasına gelinirken Devrim Muhafızları Ordusu, "Nur-2" adı verilen ülkenin ikinci askeri uydusunun uzaya fırlatıldığını duyurdu.

İran devlet televizyonuna göre, "Nur-2" askeri keşif uydusu, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri tarafından başkent Tahran'ın yaklaşık 330 kilometre kuzeydoğusundaki Şahrud Çölü'nden "Kasıd" (Haberci) adlı uydu taşıyıcı roket kullanılarak fırlatıldı.

Yer küreden 500 kilometre mesafedeki yörüngeye yerleşme aşamasının başarıyla sonuçlandığı aktarılan uydunun, İran'ın yörüngedeki ikinci askeri uydusu olduğu ifade edildi.

İlk yerli üretim uydusunu Şubat 2009'da uzaya gönderen İran, Nur-1 adı verilen ilk askeri uydusunu Nisan 2020'de uzaya fırlatmıştı.

ABD ve Batılı müttefikleri, İran'ın balistik füze faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu, İran'ın "Orta Doğu ve Avrupa'yı tehdit eden kıtalar arası balistik füze programını uydu faaliyetlerinin arkasına gizlediğini" iddia ediyor.

İran ise geliştirilen füzelerin konvansiyonel olduğunu ve nükleer anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı BMGK kararına uygun olduğunu savunuyor.

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Devrim Muhafızları, Nükleer, Viyana, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İran Devrim Muhafızları Ordusu ikinci askeri uydusunu uzaya fırlattı - Son Dakika


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