Son dakika haber: İran Devrim Muhafızları Ordusu ve emrindeki teröristlerden İdlib'deki cephe hattına takviye - Son Dakika

Son dakika haber: İran Devrim Muhafızları Ordusu ve emrindeki teröristlerden İdlib'deki cephe hattına takviye

23.10.2020 08:53
Son dakika haber: İran Devrim Muhafızları Ordusu ve emrindeki teröristlerden İdlib'deki cephe hattına takviye, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre İran Devrim Muhafızları Ordusu ile emrindeki yabancı terörist gruplar ve Beşşar Esed rejimine bağlı "Şebbiha" isimli milislerden oluşan toplam 168 silahlı unsur, İdlib'deki cephe hattına intikal etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ile emrindeki yabancı terörist gruplar ve Beşşar Esed rejimine bağlı "Şebbiha" isimli milislerden oluşan toplam 168 silahlı unsur, İdlib'deki cephe hattına intikal etti.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, İran Devrim Muhafızları Ordusuna mensup 75 unsur, yaklaşık 30 askeri araçla önceki gün Irak üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı.

İranlılar, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde, İran destekli terörist gruplar ile Şebbiha milislerine bağlı toplam 93 silahlı unsurla buluştu.

Sayıları toplam 168'ı bulan silahlı unsurlar, dün, Deyrizor'dan hareket ederek, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki cephe hattında Esed rejiminin saflarına katıldı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin ( Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturulmuştu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yönelmişti.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata varmıştı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirmişti.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlanmıştı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

İran destekli grupların Deyrizor'daki varlığı

Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor, İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatlarıyla ticaret yolları da bu kentten geçiyor.

Deyrizor il merkezi ve batısı, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla, Kasım 2017'de DEAŞ'ın çekilmesinin ardından Esed rejiminin eline geçti.

Rejimin, "kara gücü" haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor.

Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor.

İran destekli gruplar, Deyrizor'da el koydukları mülklerde mezhep temelli eğitim veriyor, kültürel faaliyetler düzenliyor, Şii inancına ait ibadethane olan "hüseyniyeler"i açıyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise ABD destekli terör örgütü YPG/ PKK'nın işgalinde bulunuyor.

Devrim Muhafızları, Beşşar Esed, İdlib, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İran Devrim Muhafızları Ordusu ve emrindeki teröristlerden İdlib'deki cephe hattına takviye - Son Dakika

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