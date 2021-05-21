İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Filistin'de tek çözüm referandum" - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Filistin sorununun çözümü için referanduma gidilmesi gerektiğini belirterek, "Filistinli mülteciler ve sığınmacılar da dahil olmak üzere tüm Filistin sakinleri, Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar arasında bir referandum yapılmalıdır" ifadesini kullandı.

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahti Revançi, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif tarafından kaleme alınan bildiriyi, Filistin gündemi ile toplanan BM Genel Kurulunda okudu. Zarif'in kaleme aldığı ve Revançi tarafından okunan bildiride, İsrail rejiminin Filistinlilere yönelik ırkçı politikalarına işaret edilerek, "Filistinliler topraklarından, mülklerinden ve işlerinden mahrum bırakılarak, evlerinden zorla tahliye edilmiş ve şiddete maruz kalmışlardır. İsrail rejimi, ayrımcı ve ırkçı ırkçı politikaları ile Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etme hakkını reddetmiştir" denildi.

Filistin sorununun çözümü için referanduma gidilmesi gerektiği belirtilen bildiride, "Filistinli mülteciler ve sığınmacılar da dahil olmak üzere tüm Filistin sakinleri, Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar arasında bir referandum yapılmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Zarif kaleme aldığı bildiride, Birleşmiş Milletler'den İsrail'e karşı önlem almasını isteyerek, "BM uluslararası toplumun vicdanıdır. Bu nedenle BM Genel Kurulu, uluslararası toplumun kolektif vicdanı olarak, İsrail'in askeri saldırganlığını kınamak ve bu rejimi insanlığa karşı cinayetlerinden sorumlu tutmak için gerekli tedbirler almakla sorumludur" ifadelerine yer verdi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)