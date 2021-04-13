İran Dışişleri Bakanı Zarif, Rus mevkidaşı Lavrov ile nükleer anlaşmayı görüştü - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran'a resmi ziyarette bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinde, ABD'nin yaptırımları ve sabotajları ile müzakere ortamının oluşturulamayacağını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkeye resmi ziyaret gerçekleştiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. ABD'nin uyguladığı yaptırımlar ve nükleer anlaşmanın ele alındığı görüşmede Zarif, İran'a yönelik tüm yaptırımların kaldırılması gerektiğini bir kez daha dile getirdi. Bakan Zarif, Avrupa Birliği'nin (AB) İranlı bazı yetkililere ve kurumlara yönelim yaptırım kararını eleştirerek kendilerinin de Avrupalı yetkilileri yaptırım listesine alabileceklerini belirtti.

"GÖÇMEN KARŞITLIĞI VE İSLAM DÜŞMANLIĞINDA AVRUPA KORKUNÇ BİR DURUMDA"

Zarif, "Avrupa insan hakları ve ahlaki konularda diğerlerinden üstün olmadığını görmelidir. Göçmen karşıtlığı ve İslam düşmanlığında Avrupa korkunç bir durumda. AB, İran'a bu konuda yaptırım uygulayacak konumda değil" ifadelerini kullandı.

Natanz Nükleer Tesisi'ne yönelik İsrail tarafından gerçekleşen saldırıya değinen Zarif, "ABD, yaptırımları ve sabotajları kullanarak müzakere ortamı sağlayamayacağını bilmelidir. Müzakerelerde ise elimiz daha güçlü olacak. Nükleer faaliyetlerimizi ise arttırarak devam ettireceğiz" dedi.

LAVROV: "İRAN'A YÖNELİK TÜM YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini belirterek, "Bizim bu konudaki görüşümüz açık. İran'a yönelik tüm yaptırımların kaldırılması gerektiğine inanıyoruz. Bu uluslararası alanda diplomasi ve iş birliği gücünü arıtacaktır" şeklinde konuştu.

"NÜKLEER ANLAŞMA ANCAK ABD'NİN TAAHHÜTLERİNE UYMASIYLA TEKRAR HAYAT BULABİLİR"

Lavrov, ABD'nin nükleer anlaşmaya geri dönmesi gerektiğini belirterek, "Nükleer anlaşma ancak ABD'nin taahhütlerine uymasıyla tekrar hayat bulabilir. Bu konuda ABD, Birleşmiş Milletlerin (BM) aldığı karara uymalıdır" dedi.

İRAN CUMHURBAŞKANI HASAN RUHANİ: "İSRAİL'İN KÖRFEZDEKİ VARLIĞI TEHDİT OLUŞTURUYOR"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüşmesinin ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından kabul edildi. Ruhani, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinde İsrail'in Basra Körfezi'ndeki varlığını arttıracak adımların istikrar ve barış için tehdit olacağını söyledi. Bölgede Rusya ile iş birliğini ve ikili ilişkileri artırmak istediklerini belirten Ruhani, "Bölgede özellikle ABD'nin istilaları hedef alan adımlarına karşılık Rusya ile iş birliğine olumlu bakıyor ve önemsiyoruz" dedi.

İran'a yönelik BM'nin uyguladığı silah yaptırımlarının sona erdiğini hatırlatan Ruhani, Rusya ile askeri ve savunma alanlarında da iş birliği yapmak istediklerini belirterek, "Bölgenin istikrarı ve güvenliği, bölge ülkeleri tarafından sağlanmalıdır. Bu konuda bölge ülkeleri ile askeri ve savunma alanlarında iş birliğine hazırız" ifadesini kullandı.

Ruhani, Rusya'ya nükleer müzakerelerde sağladığı olumlu katkı nedeniyle teşekkür ederek, "Bugün, ABD ve tüm dünya İran'a yönelik maksimum baskı politikalarının yenildiğini artık kabul ediyor. ABD'nin tüm yaptırımları kaldırmak ve nükleer anlaşmaya dönmek dışında bir seçeneği bulunmuyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Ruhani ile görüşmesinde, Moskova'nın bölgesel iş birliğine hazır olduğunu ve Viyana görüşmelerine olumlu baktıklarını vurgulayarak, "Bizim açımızdan nükleer anlaşmanın ihyası ancak ABD'nin yaptırımları kaldırması ve anlaşmaya geri dönmesi ile mümkün olacaktır" şeklinde konuştu.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)