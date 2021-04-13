İran Dışişleri Bakanı Zarif, Rus mevkidaşı Lavrov ile nükleer anlaşmayı görüştü - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Rus mevkidaşı Lavrov ile nükleer anlaşmayı görüştü

13.04.2021 14:12
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Rus mevkidaşı Lavrov ile nükleer anlaşmayı görüştü, System.String[]

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran'a resmi ziyarette bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinde, ABD'nin yaptırımları ve sabotajları ile müzakere ortamının oluşturulamayacağını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran'a resmi ziyarette bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinde, ABD'nin yaptırımları ve sabotajları ile müzakere ortamının oluşturulamayacağını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkeye resmi ziyaret gerçekleştiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. ABD'nin uyguladığı yaptırımlar ve nükleer anlaşmanın ele alındığı görüşmede Zarif, İran'a yönelik tüm yaptırımların kaldırılması gerektiğini bir kez daha dile getirdi. Bakan Zarif, Avrupa Birliği'nin (AB) İranlı bazı yetkililere ve kurumlara yönelim yaptırım kararını eleştirerek kendilerinin de Avrupalı yetkilileri yaptırım listesine alabileceklerini belirtti.

"GÖÇMEN KARŞITLIĞI VE İSLAM DÜŞMANLIĞINDA AVRUPA KORKUNÇ BİR DURUMDA"

Zarif, "Avrupa insan hakları ve ahlaki konularda diğerlerinden üstün olmadığını görmelidir. Göçmen karşıtlığı ve İslam düşmanlığında Avrupa korkunç bir durumda. AB, İran'a bu konuda yaptırım uygulayacak konumda değil" ifadelerini kullandı.

Natanz Nükleer Tesisi'ne yönelik İsrail tarafından gerçekleşen saldırıya değinen Zarif, "ABD, yaptırımları ve sabotajları kullanarak müzakere ortamı sağlayamayacağını bilmelidir. Müzakerelerde ise elimiz daha güçlü olacak. Nükleer faaliyetlerimizi ise arttırarak devam ettireceğiz" dedi.

LAVROV: "İRAN'A YÖNELİK TÜM YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini belirterek, "Bizim bu konudaki görüşümüz açık. İran'a yönelik tüm yaptırımların kaldırılması gerektiğine inanıyoruz. Bu uluslararası alanda diplomasi ve iş birliği gücünü arıtacaktır" şeklinde konuştu.

"NÜKLEER ANLAŞMA ANCAK ABD'NİN TAAHHÜTLERİNE UYMASIYLA TEKRAR HAYAT BULABİLİR"

Lavrov, ABD'nin nükleer anlaşmaya geri dönmesi gerektiğini belirterek, "Nükleer anlaşma ancak ABD'nin taahhütlerine uymasıyla tekrar hayat bulabilir. Bu konuda ABD, Birleşmiş Milletlerin (BM) aldığı karara uymalıdır" dedi.

İRAN CUMHURBAŞKANI HASAN RUHANİ: "İSRAİL'İN KÖRFEZDEKİ VARLIĞI TEHDİT OLUŞTURUYOR"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüşmesinin ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından kabul edildi. Ruhani, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinde İsrail'in Basra Körfezi'ndeki varlığını arttıracak adımların istikrar ve barış için tehdit olacağını söyledi. Bölgede Rusya ile iş birliğini ve ikili ilişkileri artırmak istediklerini belirten Ruhani, "Bölgede özellikle ABD'nin istilaları hedef alan adımlarına karşılık Rusya ile iş birliğine olumlu bakıyor ve önemsiyoruz" dedi.

İran'a yönelik BM'nin uyguladığı silah yaptırımlarının sona erdiğini hatırlatan Ruhani, Rusya ile askeri ve savunma alanlarında da iş birliği yapmak istediklerini belirterek, "Bölgenin istikrarı ve güvenliği, bölge ülkeleri tarafından sağlanmalıdır. Bu konuda bölge ülkeleri ile askeri ve savunma alanlarında iş birliğine hazırız" ifadesini kullandı.

Ruhani, Rusya'ya nükleer müzakerelerde sağladığı olumlu katkı nedeniyle teşekkür ederek, "Bugün, ABD ve tüm dünya İran'a yönelik maksimum baskı politikalarının yenildiğini artık kabul ediyor. ABD'nin tüm yaptırımları kaldırmak ve nükleer anlaşmaya dönmek dışında bir seçeneği bulunmuyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Ruhani ile görüşmesinde, Moskova'nın bölgesel iş birliğine hazır olduğunu ve Viyana görüşmelerine olumlu baktıklarını vurgulayarak, "Bizim açımızdan nükleer anlaşmanın ihyası ancak ABD'nin yaptırımları kaldırması ve anlaşmaya geri dönmesi ile mümkün olacaktır" şeklinde konuştu.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Rusya, İran, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İran Dışişleri Bakanı Zarif, Rus mevkidaşı Lavrov ile nükleer anlaşmayı görüştü - Son Dakika


Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası finali İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Korona bir bakanın daha koltuğunu kaydırdı! Avusturya Sağlık Bakanı gözyaşları içinde görevinden istifa etti Korona bir bakanın daha koltuğunu kaydırdı! Avusturya Sağlık Bakanı gözyaşları içinde görevinden istifa etti Fenerbahçe, teknik direktör Lucien Favre'den yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçti Fenerbahçe, teknik direktör Lucien Favre'den yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçti Başvurular için yarın son gün! Üniversitelilere 2.500, doktora öğrencilerine 7.500 lira destek Başvurular için yarın son gün! Üniversitelilere 2.500, doktora öğrencilerine 7.500 lira destek Müge Anlı'nın aradığı kayıp sağlık çalışanı arkadaşının evinde ölü bulundu Müge Anlı'nın aradığı kayıp sağlık çalışanı arkadaşının evinde ölü bulundu Genç kız ölüm korkusunu gözyaşlarıyla anlattı: Diğer öldürülen kadınlar gibi ölmek istemiyorum Genç kız ölüm korkusunu gözyaşlarıyla anlattı: Diğer öldürülen kadınlar gibi ölmek istemiyorum Oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler, 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur? İşte tüm merak edilenler Oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler, 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur? İşte tüm merak edilenler Ev halkını uyku ilacı koyduğu menemenle uyutup, 1 kilo altın ile 15 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı Ev halkını uyku ilacı koyduğu menemenle uyutup, 1 kilo altın ile 15 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı

Son Dakika Haberleri
15:11 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Üsse yaklaşmakta olan balon vurularak imha edildi
15:03 45 yaşındaki oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın güzellik sırrını verdi! İşin özü buz ve yumurta beyazında
14:58 Yangında hayatını kaybeden ev sahibi elleri ve ayakları zincirle bağlanmış halde bulundu
14:53 Operasyona ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Polisler, Peker'in lüks villasındaki çelik kasayı keserek açmış
14:48 Başvurular için yarın son gün! Üniversitelilere 2.500, doktora öğrencilerine 7.500 lira destek
14:40 Belediye başkanı cep telefon numarasını paylaştı! Görenler yanlışlık oldu sandı
14:17 Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile verdiği poz sosyal medyada tartışma yarattı
13:40 İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı
13:37 Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na katıldığı programdaki diyalogla ilgili gönderme: Kahkaha bekleyeceğine kararını ver
12:47 Sınırı hattında gerilim tırmanıyor! NATO'dan Rusya'ya uyarı: Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli
Son Dakika: Yeni Ramazan tedbirlerinin görüşüleceği Kabine toplantısı başladı Son Dakika: Yeni Ramazan tedbirlerinin görüşüleceği Kabine toplantısı başladı         
15:29
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Üsse yaklaşmakta olan balon vurularak imha edildi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Üsse yaklaşmakta olan balon vurularak imha edildi         
15:12
45 yaşındaki oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın güzellik sırrını verdi! İşin özü buz ve yumurta beyazında 45 yaşındaki oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın güzellik sırrını verdi! İşin özü buz ve yumurta beyazında         
15:04
Operasyona ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Polisler, Peker'in lüks villasındaki çelik kasayı keserek açmış Operasyona ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Polisler, Peker'in lüks villasındaki çelik kasayı keserek açmış         
14:53
Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile verdiği poz sosyal medyada tartışma yarattı Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile verdiği poz sosyal medyada tartışma yarattı         
14:17
Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Butan neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladı Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Butan neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladı         
13:48
İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı         
13:41
Kum yüklü tır, otomobilin üzerine devrildi! Ekipler, kurtarmak için zamanla yarışsa da sıkışan sürücü yaşamını yitirdi Kum yüklü tır, otomobilin üzerine devrildi! Ekipler, kurtarmak için zamanla yarışsa da sıkışan sürücü yaşamını yitirdi         
13:03
Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni         
11:58
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı         
11:17
Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı         
11:02
Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları kısıtlama kararı 350 milyon euroluk rezervasyonu etkiledi Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları kısıtlama kararı 350 milyon euroluk rezervasyonu etkiledi         
10:18
Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak         
10:18
Doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarının fiyatı, etten 3 kat daha pahalı Doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarının fiyatı, etten 3 kat daha pahalı         
10:13
Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim? Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?         
10:09
Tencere sektöründe cam kapak bulunamayınca 200 milyon dolarlık ihracat kaybı oldu Tencere sektöründe cam kapak bulunamayınca 200 milyon dolarlık ihracat kaybı oldu         
10:00
İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi         
00:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2021 15:47:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İran Dışişleri Bakanı Zarif, Rus mevkidaşı Lavrov ile nükleer anlaşmayı görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei