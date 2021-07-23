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Son dakika haber | İran'ın Huzistan eyaletindeki su kesintilerine tepki protestolarında 1 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haber | İran'ın Huzistan eyaletindeki su kesintilerine tepki protestolarında 1 kişi öldü

23.07.2021 13:24
Son dakika haber | İran'ın Huzistan eyaletindeki su kesintilerine tepki protestolarında 1 kişi öldü, System.String[]

Son dakika gündem haberi: İran'ın Huzistan eyaletinde su kesintileri nedeniyle 15 Temmuz'dan bu yana devam eden protestolara destek için Loristan eyaletinde düzenlenen gösteriler sırasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İran'ın Huzistan eyaletinde su kesintileri nedeniyle 15 Temmuz'dan bu yana devam eden protestolara destek için Loristan eyaletinde düzenlenen gösteriler sırasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, dün gece Huzistan eyaletine bağlı kentlerde düzenlenen protestoların yanı sıra Loristan eyaletine bağlı Aliguderz kentinde de Huzistan'daki protestolara destek amacıyla gösteri düzenlendi.

Aliguderz'deki gösteriler sırasında bir grubun yolları ateşe vererek kamu mallarını tahrip etmeye başladığı ve kimliği belirlenemeyen bazı kişilerin de şüpheli şekilde etrafa ateş açmasının ardından 20 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği, 16 yaşlarındaki iki çocuğun da yaralandığı belirtildi.

Olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldığı kaydedildi.

Uluslararası Af Örgütü: Gösterilerde 8 kişi öldü

Böylece İranlı yetkililerin açıkladığı bilgilere göre, 15 Temmuz'dan bu yana 8 gecedir devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı biri polis olmak üzere 5'e yükseldi.

Huzistan'daki protestolar hakkında açıklama yayımlayan Uluslararası Af Örgütü ise gösteriler sırasında güvenlik güçlerinin en az 8 kişiyi öldürdüğüne dair bilgilere sahip olduklarını duyurdu. Açıklamada, Huzistan'daki barışçıl protestoları bastırmak için güvenlik güçlerinin gerçek mühimmat, göz yaşartıcı gaz ve otomatik silahlar kullandığı ifade edildi.

İran lideri Hamaney'den "protestocular suçlanamaz" açıklaması

Bu arada İran'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği yerli aşı "COVIRAN Bereket"in ikinci dozunu vurulan İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Sağlık Bakanlığı çalışanlarıyla bir araya geldiği toplantı sırasında Huzistan'daki olaylara da değindi.

Bölgedeki su krizinin, su ve atık su sistemiyle ilgili gerekli adımların atılmamasından kaynaklandığını söyleyen Hamaney, "İnsanlar rahatsızlığını dile getirdi ancak kimse onları suçlayamaz. Çünkü Huzistan'ın sıcak ikliminde su sorunu küçük bir sorun değildir." dedi.

Sorunun bir an önce çözülmesi için yetkililere talimat veren Hamaney, "Allah'a şükür şu anda hükümet ve hükümet dışı tüm çeşitli kurumlar çalışıyor ve bu çalışmalar tüm ciddiyetle devam etmelidir." diye konuştu.

Öte yandan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani de gösteriler sırasında gözaltına alınan kişilerin herhangi bir suç işlemediğinin tespit edilmesi halinde derhal serbest bırakılacağını açıkladı.

Huzistan'daki su kesintilerine karşı protestolar

Huzistan eyaletinin önemli su kaynaklarından "Hur'ul-Azim" göletlerinin ve Kerhe Nehri'nin kuruması ve Karun Nehri'nden başka bölgelere su transferi için hazırlanan projeye izin verilmesinin ardından ortaya çıkan içme suyuna erişim sorunu nedeniyle Hamidiye, Bostan, Şadegan, Şuş, Danyal ve Mahşehr kentlerinde 15 Temmuz'da başlayan ve 8 gecedir devam eden gösterilerde güvenlik güçleri ile göstericiler karşı karşıya gelmişti.

İranlı yetkililer hayatını kaybeden göstericilerin "provokatör grupların" açtığı ateş sonucu öldüğünü iddia ediyor. Aktivistler ise yaşamını yitiren göstericilerin, güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü savunuyor.

Bölgedeki su sorununun çözümü için hükümet ve yargı yetkilileri tarafından ayrı ayrı çalışma grupları oluşturulmuş ve yetkililerin bölgeye gönderildiği bildirilmişti.

İran son haftalarda ülke genelinde yaşanan toplu elektrik kesintileri nedeniyle de başta Tahran olmak üzere gösterilere sahne olmuştu.

Uluslararası Af Örgütü, 15 Temmuz, İran, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İran'ın Huzistan eyaletindeki su kesintilerine tepki protestolarında 1 kişi öldü - Son Dakika


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