Son dakika haber... İran milletvekili Musevi: "Azerbaycan ve Ermenistan savaşında hiçbir devleti desteklemek istemiyoruz" - Son Dakika

İran Meclisi Tahran Milletvekili Nizameddin Musevi, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalinden kaynaklı Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşta hiçbir devleti desteklemediklerini söyledi.

Muhafazakar milletvekili Musevi, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Azerbaycan ile aynı mezhepten ve dinden olduklarını, Ermenistan'ın da komşuları olduğunu dile getiren Musevi, "Azerbaycan ve Ermenistan savaşında hiçbir devleti desteklemek istemiyoruz ve savaşı doğru bulmuyoruz. Bence BM kararları bu konuda esas alınmalıdır. BM'nin bu konudaki kararları açıktır. Bu konuda Rusya, İran, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir komite kurulabilir. Bu çerçevede barış için bir zemin sağlanabilir." ifadelerini kullandı.

-"İran'ın hem Ermenistan hem de Azerbaycan ile iyi ilişkilere sahiptir"

İsfahan Milletvekili Asgar Selimi de BM'nin ve bölgede sorunun barışçıl bir şekilde çözülmesi için oluşturulan komitelerin şu ana kadar sonuç vermediğini hatırlatarak, "BM ve Azerbaycan ile Ermenistan'a komşu ülkelerin meseleye daha etkili girmesini ümit ediyoruz. İki ülke sorunlarını müzakere masasında halletmelidir." dedi.

Krizin barışçıl yöntemlerle çözülmesi için İran'ın yardımcı olabileceğine işaret eden Selimi, "İran hem Ermenistan hem de Azerbaycan ile iyi ilişkilere sahiptir. En iyi çözüm müzakere masasıdır. Çatışmalar sürekli oldu ancak kriz hallolmadı. Bölgede haklı olanın hakkına kavuşmasını temenni ediyorum." görüşlerini paylaştı.

?Rezevi Horasan Milletvekili Cevad Nikbin ise uluslararası kuruluşlar, savaşan taraflar ve bağımsız devletler arasında oluşturulacak bir komitenin Dağlık Karabağ'daki sorunu çözebileceğini ifade ederek, "İki ülke arasındaki diyalog ve müzakere olursa mesele hallolur." dedi.

Tahran Milletvekili Sümeyye Refii de konuyla ilgili "Ülkeler Karabağ meselesine Karabağ zaviyesinden bakmalıdır, kendi istekleri ve gayeleri temelinden değil." sözlerini dile getirmekle yetindi.