Son dakika haber! İran, Tahran'da patlama iddialarını yalanlandı - Son Dakika

İran'ın başkenti Tahran'ın batısındaki Kudüs ilçesinde dün gece patlama meydana geldiğine ilişkin haberler, Kudüs İlçesi Kaymakamı Leyla Vasiki tarafından yalanlandı.

İran'da Kudüs ilçe Kaymakamı Leyla Vasıki, dün gece ilçede meydana geldiği iddia edilen patlama ve elektrik kesintisinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Kudüs İlçe Kaymakamı Vasıki, bölgede herhangi bir patlamanın yaşanmadığını belirterek, "İlçeye bağlı 12 Behmen hastanesinde sadece bir kaç dakikalık normal bir elektrik kesintisi dışında herhangi bir şey olmadı" dedi.

Sosyal medyada Tahran'ın batısında yer alan Kudüs ilçesinde dün gece patlama meydana geldiği ve bölgede elektriklerin kesildiği iddia edilmişti.

(İHA)