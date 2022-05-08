Son dakika haber | İran: "Ukrayna ve Rusya arasındaki görüşmeler savaşı durdurmalı" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | İran: "Ukrayna ve Rusya arasındaki görüşmeler savaşı durdurmalı"

08.05.2022 14:33
Son dakika haber | İran: "Ukrayna ve Rusya arasındaki görüşmeler savaşı durdurmalı"

Son dakika haberlerine göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ukrayna ve Rusya arasındaki siyasi görüşmelerin savaşın durdurması ve ateşkesi sağlaması gerektiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ukrayna ve Rusya arasındaki siyasi görüşmelerin savaşın durdurması ve ateşkesi sağlaması gerektiğini söyledi.

Fars Haber Ajansına göre Abdullahiyan, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı konutunda Polonyalı mevkidaşı Zbigniew Rau ile bir araya geldi.

İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuşan Abdullahiyan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran vatandaşlarının Ukrayna'dan ülkelerine intikaline yardımcı olan Polonya hükümetine teşekkürlerini ileten Abdullahiyan, "Ukrayna'daki son gelişmelerle ilgili konuştuk. Irak, Afganistan ve Yemen'de olduğu gibi Ukrayna'da da savaşa karşıyız. Ukrayna ve Rusya arasındaki siyasi görüşmeler, savaşın durması ve ateşkesin sağlanmasına yol açmalıdır." dedi.

Polonya Dışişleri Bakanı Rau da konuşmasında Ukrayna'nın topraklarını savunma hakkına dikkati çekti.

Rau, "Polonya Ukrayna'daki savaşın, Rusya'nın sebepsiz yere şiddete başvurmasından kaynaklandığını düşünüyor. Ukrayna, uluslararası hukuka göre bağımsız bir devlettir ve elbette topraklarını savunma hakkına sahiptir." ifadelerini kullandı.

Son dakika haber | İran: Ukrayna ve Rusya arasındaki görüşmeler savaşı durdurmalı
Son dakika haber | İran: Ukrayna ve Rusya arasındaki görüşmeler savaşı durdurmalı
Son dakika haber | İran: Ukrayna ve Rusya arasındaki görüşmeler savaşı durdurmalı
Son dakika haber | İran: Ukrayna ve Rusya arasındaki görüşmeler savaşı durdurmalı
Son dakika haber | İran: Ukrayna ve Rusya arasındaki görüşmeler savaşı durdurmalı

YORUMLAR
500

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İran: 'Ukrayna ve Rusya arasındaki görüşmeler savaşı durdurmalı' - Son Dakika


Son Dakika
14:39 Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı
15:06 Şişli'de bir kişi, "Acil telefon etmem gerekiyor" diyerek Ukraynalı turistin cep telefonunu çaldı
15:04 Hakkında haber alınamayan adam, evinin terasında 21 yerinden bıçaklanmış olarak bulundu
15:02 Koyun yüklü kamyonet kaza yaptı: 18 koyun telef oldu
14:59 Mehmetçik'i bomba yüklü maket uçakla vurmaya çalışan terör örgütü PKK'ya geçit verilmedi
14:45 Karısının boşanmak istemesine sinirlenince kezzapla kendine zarar vermek istedi
14:28 Doğuma yakın ilk poz! Sinem Kobal'ın Anneler Günü paylaşımı beğeni rekoru kırdı
14:02 Maliyeti 47 milyon TL'ye ulaşan dev çay bardağı şeklindeki binanın açılışında sona gelindi
13:44 Milli Savunma Bakanlığı'nın Anneler Günü'ne özel yayınladığı video tıklanma rekoru kırdı
13:43 Rusya-Ukrayna savaşı sona mı eriyor? Putin, savaşın kaderini etkileyecek açıklamayı yarın yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 15:22:38. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | İran: "Ukrayna ve Rusya arasındaki görüşmeler savaşı durdurmalı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement