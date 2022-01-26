Üye Girişi
Son dakika haber | İrem'in ölümüne neden olan sürücü: Benzinlik girişinde yaya olacağını tahmin edemedim - Son Dakika

Son dakika haber | İrem'in ölümüne neden olan sürücü: Benzinlik girişinde yaya olacağını tahmin edemedim

26.01.2022 13:19
Son dakika haber | İrem'in ölümüne neden olan sürücü: Benzinlik girişinde yaya olacağını tahmin edemedim

Son dakika haberleri: BURSA'da, polisten kaçarken, otomobille çarptığı mimar İrem Özdemir'in (24) ölümüne neden olan İsmail Kuşaslan'ın tutuklu yargılanmasına başlandı.

BURSA'da, polisten kaçarken, otomobille çarptığı mimar İrem Özdemir'in (24) ölümüne neden olan İsmail Kuşaslan'ın tutuklu yargılanmasına başlandı. Hakkında 'olası kasıtla öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame hazırlanan ve 2 yıldan 22 yıla kadar hapsi istenen Kuşaslan, duruşmadaki savunmasında, "Kameraların olduğu yerde gözaltına alınmak istediğim için benzinlik istikametine gittim. Benzinliğin girişinde yaya bulunacağını tahmin edemedim. Direksiyonu kırdıktan sonra maktulü gördüm" dedi.

Kaza, geçen yıl 2 Eylül'de Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, plakasının sahte olduğunu belirledikleri otomobilin sürücüsü İsmail Kuşaslan'a, Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü ise uyarıya aldırmadan yoluna devam etti. Polis ekipleri de aracın peşine düştü. Kaçtığı güzergah boyunca çok sayıda araca çarpan Kuşaslan, İzmir Yolu Caddesi'ne geldiğinde, akaryakıt istasyonunun girişinde bekleyen mimar İrem Özdemir'e ardından da demir korkuluklara çarptı. Korkuluk ile otomobil arasında sıkışan Özdemir ile sürücü Kuşaslan yaralandı. Kaza anı ise istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Akaryakıt istasyonu çalışanlarınca sıkıştığı yerden çıkarılan Özdemir, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

ARAÇTAN SİLAH VE UYUŞTURUCU ÇIKTIOlayın ardından çevredekilerin tepki gösterdiği otomobildeki Ünal Bilici, polis tarafından gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise 2 farklı sahte plaka, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Tedavisinin ardından gözaltına alınan İsmail Kuşaslan ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Kazayla ilgili hazırlanan iddianamede cumhuriyet savcısı, Kuşaslan'ın yol boyunca çok sayıda araca çarpmasına rağmen kaçmaya devam ettiğini dolayısıyla Özdemir'in hayatını kaybettiği olayın göz göre göre geldiğini belirtti. İddianamede, sürücünün bunu öngörebileceği, bu nedenle 'olası kasıtla öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediği belirtildi. İsmail Kuşaslan'ın 2 yıldan 22 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.'POLİSTEN KAÇMADIM, BENZİNLİKTE GÖZALTINA ALINMAK İSTEDİM'Bursa 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce başlanan yargılamada ilk duruşma yapıldı. Tutuklu sanık İsmail Kuşaslan, duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. İrem Özdemir'in ailesi ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Savunmasını yapan sanık, takas ile aldığı ancak daha devri üzerine gerçekleştirilmeyen araçla yanında bulunan arkadaşıyla Soğanlı Mahallesi yönünde ATM aradıklarını söyledi. Arkadaşının, yolda gördüğü polislerin kendilerine doğru gelip gelmediğini sorması üzerine, solundaki caddeye doğru girdiğini söyleyen Kuşaslan, "Polisler de peşimizden dönünce bizim için geldiklerini anladım. Ben de gözaltına alınacaksam bari benzinlikte gözaltına alınayım, diye benzinlik istikametine gittim. Benzinliğin girişinde yaya bulunacağını tahmin edemedim. Direksiyonu kırdıktan sonra maktulü gördüm" dedi. Kazadan dolayı çok pişman olduğunu kaydeden Kuşaslan, "Araçta bir suç unsuru çıkmadı. Sadece Ünal'ın çakmak cebinde uyuşturucu çıkmıştı. Uyuşturucu maddeden benim haberim yoktu. Ben daha önce başıma geldiği için bu şekilde korkarak yanlış karar verip hızlı bir şekilde araç kullandım ve kaçmaya çalıştım. Benim asıl amacım polislerden kaçmak değil, benzinlikte kameraların olduğu alanda gözaltına alınmaktı" dedi. TANIK POLİS: ÇARPARAK BİZİ DÜŞÜRDÜOlay günü bölgede görevli polislerden Oğuzhan K. de duruşmada dinlendi. Kara, cadde üzerinde ilerledikleri sırada önlerine aracın çıktığını, sürücüsünün kendilerini görünce de patinaj çekerek hızlandığını dile getirdi. Bunun üzerine aracı durdurmak için sirenlerini yaktıklarını ve durması için anons geçtiklerini söyleyen tanık polis, "Araç başka bir araca çarpmamak için manevra yaptı ve duvara çarptı. Stop etti. Biz de müdahale etmek için arkasına doğru yanaştığımızda, şoför aracı tekrar çalıştırarak geri geri geldi ve motorumuza çarparak bizi düşürdü. Yoluna devam etti. Kadir B. isimli arkadaşım aracı takip etmeye devam etti. Araç, İzmir yolu istikametine doğru gitmiş ve benzinlikte bir yayaya çarpmış, ancak biz kaza anını görmedik. Olay yerine geldiğimizde kaza gerçekleşmiş, bir bayan yerde yatıyordu" diye konuştu.

Olay anında benzinlikte bulunan çalışanlar ile avukat beyanlarını da dinleyen mahkeme heyeti, diğer tanıkların gelecek celse dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.


Son dakika haber | İrem'in ölümüne neden olan sürücü: Benzinlik girişinde yaya olacağını tahmin edemedim
Son dakika haber | İrem'in ölümüne neden olan sürücü: Benzinlik girişinde yaya olacağını tahmin edemedim
Son dakika haber | İrem'in ölümüne neden olan sürücü: Benzinlik girişinde yaya olacağını tahmin edemedim
Son dakika haber | İrem'in ölümüne neden olan sürücü: Benzinlik girişinde yaya olacağını tahmin edemedim
Son dakika haber | İrem'in ölümüne neden olan sürücü: Benzinlik girişinde yaya olacağını tahmin edemedim
Son dakika haber | İrem'in ölümüne neden olan sürücü: Benzinlik girişinde yaya olacağını tahmin edemedim
YORUMLAR
500

Tragger, Polis, Bursa, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İrem'in ölümüne neden olan sürücü: Benzinlik girişinde yaya olacağını tahmin edemedim - Son Dakika


Beyaz eşya sektörü talep etti! İhracatçının enerji kısıtından muaf tutulmasını istiyorlar Beyaz eşya sektörü talep etti! İhracatçının enerji kısıtından muaf tutulmasını istiyorlar         
13:06
Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti         
12:30
Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi? Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi?         
12:06
İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de... İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de...         
11:33
Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler         
11:10
Fed kararı öncesi gram altın 802 lira seviyesinde Fed kararı öncesi gram altın 802 lira seviyesinde         
11:08
Cinayet sebebi 5 yıl önceki kavgaymış! Evine çağırdığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Cinayet sebebi 5 yıl önceki kavgaymış! Evine çağırdığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü         
10:59
16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış         
09:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık         
08:07
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu         
20:55
"Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız "Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız         
18:22
Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü! Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü!         
17:34
Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü         
17:29
Madde bağımlısı adam, tartıştığı iki çocuğunun annesini öldürdü Madde bağımlısı adam, tartıştığı iki çocuğunun annesini öldürdü         
17:12
Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak! Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak!         
16:58
Kadın oyuncudan ünlü şarkıcıya suçlama: Klip çekiminde benimle zorla cinsel ilişkiye girdi Kadın oyuncudan ünlü şarkıcıya suçlama: Klip çekiminde benimle zorla cinsel ilişkiye girdi         
16:52
"Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim "Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim         
16:17

Son Dakika Haberleri
13:06 Beyaz eşya sektörü talep etti! İhracatçının enerji kısıtından muaf tutulmasını istiyorlar
13:03 Ekrem İmamoğlu'ndan MOBESE görüntüsü tepkisi: Kimin yaptırdığını biliyorum!
13:01 AK Parti'den 3. İttifak yorumu: Millet İttifakı kurduruyor, amaç HDP kamburundan kurtulmak
12:59 Gece ekmek, gündüz yağ kuyruğuna giriyorlar! Dondurucu soğukta saatlerce sıra beklediler
12:55 Alanya 53 yıl sonra karla tekrar tanıştı, vatandaşlar şaşkına döndü
12:53 Koronavirüse yakalanan Pelin Akil: Umarım kızlarıma bir şey olmaz
12:48 Son Dakika! Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yönelik yapılan itiraz kabul edilmedi
12:39 Son Dakika: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yemek yediği görüntü hakkında yeni açıklama: Gizli bir görüşme değildi, kamuya açık alandı.
12:36 Omicron varyantı hız kesmeden yayılıyor! Siirt'te yoğun bakım ve çocuk servisleri doldu taştı
12:31 Dünyanın en zengin 10 insanından 9'unun serveti mum gibi eridi! Tek yükselen Warren Buffet oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 13:29:18. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | İrem'in ölümüne neden olan sürücü: Benzinlik girişinde yaya olacağını tahmin edemedim - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement