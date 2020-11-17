Son dakika haber | İrlanda'da yılda ortalama 10 kadın öldürülüyor - Son Dakika

Son dakika haber | İrlanda'da yılda ortalama 10 kadın öldürülüyor

17.11.2020 00:59
Son dakika haber | İrlanda'da yılda ortalama 10 kadın öldürülüyor, System.String[]

Son dakika haberleri... İrlanda'da kadın yardım kuruluşu Women's Aid, İrlanda'da her yıl ortalama 10 kadının öldürüldüğü tespit edildi.

İrlanda'da kadın yardım kuruluşu Women's Aid, İrlanda'da her yıl ortalama 10 kadının öldürüldüğü tespit edildi.

İrlanda'da 1974'ten bu yana kadınlara ve çocuklara yönelik aile içi şiddeti durdurmaya çalışan bir kadın yardım kuruluşu Women's Aid, 1996'dan bu yana İrlanda'daki kadın cinayetlerini inceleyerek raporladı. 1996 ve 2019 yılları arasında 230 kadının öldürüldüğünü belirten Women's Aid, İrlanda'da her yıl ortalama 10 kadının öldürüldüğünü açıkladı. 2018 yılında 19 bin 89 kadınla temas kurulduğunu belirten Women's Aid, 16 bin 994 kadının aile içi şiddet gördüğünü, 3 bin 728 çocuk istismarının ifşa edildiğini belirtti. Women's Aid'in raporlarına göre, İrlanda'da yüz binlerce evde kadınlar ve çocukların erkekler tarafından şiddete uğradığı tespit edildi.

En çok 35 yaş altı kadınlar şiddet görüyor

Women's Aid'in kadın cinayetlerine ilişkin raporuna göre, İrlanda'da 1996-2019 yılları arasında 230 kadının öldürülürken, 180 vak'anın çözüldü, 10 vak'a duruşmayı bekliyor ve 40 vak'a ise çözülmemiş durumda. Raporlanan cinayetlerin yüzde 61'inde kadınların kendi evinde öldürüldüğü ve kendi evinde öldürülme riskinin daha yüksek olduğu belirtildi. İrlanda'da 16 çocuğun, annelerinin yanında öldürüldüğü belirtilirken her yaştan kadının kadın cinayetinin kurbanı olabildiği aktarıldı. Women's Aid, vak'aların yüzde 52'sini 35 yaşın altındaki kadınların oluşturduğunu ifade ederken, ülkenin başkenti ve aynı zamanda en büyük şehri olan Dublin'de vak'a sayılarının daha yüksek olduğunu açıkladı.

Kadın cinayetleri en çok aile içinde görülüyor

İrlanda'da bir kadının erkek akrabası tarafından öldürüldüğü, 20 cinayetten 16'sında kadınların oğulları tarafından öldürüldüğü açıklandı. Her 2 kadın cinayetinden birinin eşi ya da eski bir eşi tarafından işlendiği kaydedilen raporda, kadınların yüzde 87'sinin katilini tanıdığı belirtildi.

İrlanda'da aile içi şiddete karşı mücadele

İrlanda'da kadın yardım kuruluşu Women's Aid her 5 kadından birinin aile içi istismardan etkilendiğini açıklarken, aile içi şiddetin ne kadar tehlikeli olabileceğine dair bir anlayış geliştirmeye çalıştıklarını ifade etti. Kadınlara yardım merkezinde her gün 24 saat yardım hattı sunduklarını ve bire bir destek hizmetleri verdiklerini ifade edildi. Yardım hattının, "kadınları ilişkilerinde kendileri için neler olup bittiğini belirleme konusunda güçlendirmeyi, onları güvende kalmaları ve ilişki içinde yaşayan çocukların güvenliğini desteklemeyi" amaçladıklarını söyleyen Women's Aid aynı zamanda halkı bilinçlendirme kampanyaları yürütüyor. "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Farkındalık Kampanyası", "Erkek Şiddeti Modelini Kırmak", "Ulusal Flört Kötüye Kullanım Kamuoyu Kadın Yardımı" gibi kampanyalar kapsamında kadınlara ve çocuklara yönelik aile içi şiddet ile mücadele ediliyor. İnsanların tutumlarının değiştirilmesi gerektiğine inandığını söyleyen Women's Aid kampanyaların kadına yönelik şiddet konusunda halkın bilinçlendirilmesinde hayati bir rolü olduğunu bildirdi. - MANCHESTER

İrlanda, Şiddet, Çocuk, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İrlanda'da yılda ortalama 10 kadın öldürülüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Model Cansu Taşkın: Babam para istedi, mahkemeye verdim Doğa yürüyüşçüsü, 45 dakikalık 'ölüm'den sonra hayata döndürüldü Damla Ersubaşı, yeniden çekilecek 'Sihirli Annem' dizisiyle ilgili iddiaları yalanladı: Eski kadrodan kimse yok Nihal Yalçın'dan Öykü Karayel'in oyunculuğunu övenlere tepki: Bazı konularda cehaletinizi görüyorum Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde Ünlü türkücü Onur Şan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılıyor Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı
Yunanistan, F-35 alımı için ABD'ye resmi talepte bulundu Yunanistan, F-35 alımı için ABD'ye resmi talepte bulundu         
00:47
Maske takmaları yönünde uyarılan şahıslar, polise taşla saldırdı Maske takmaları yönünde uyarılan şahıslar, polise taşla saldırdı         
23:58
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Başbakan Paşinyan'a erken seçim çağrısı yaptı Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Başbakan Paşinyan'a erken seçim çağrısı yaptı         
23:25
Son Dakika: Bakan Koca, gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu sonrası kısıtlayıcı tedbirlerin işaretini verdi Son Dakika: Bakan Koca, gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu sonrası kısıtlayıcı tedbirlerin işaretini verdi         
23:01
Tartıştığı kadını tabancayla öldüren 18 yaşındaki zanlı tutuklandı Tartıştığı kadını tabancayla öldüren 18 yaşındaki zanlı tutuklandı         
22:17
Peş peşe gelen başarılı aşı çalışmalarının ardından DSÖ'den açıklama: Etkilerini bilmiyoruz Peş peşe gelen başarılı aşı çalışmalarının ardından DSÖ'den açıklama: Etkilerini bilmiyoruz         
21:51
Fransa'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Ekonomik yaptırım uygulanabilir Fransa'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Ekonomik yaptırım uygulanabilir         
20:55
9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis         
18:59
Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı         
18:16
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler         
15:15
Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı         
15:09
Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar         
12:12
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi         
11:31
İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok         
11:12
Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım         
10:20
Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 01:03:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | İrlanda'da yılda ortalama 10 kadın öldürülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei