IRMAKTA BOĞULAN DOWN SENDROMLU RAFETTİN UĞUR'UN CENAZESİ, BABASI TARAFINDAN ALINDI - Son Dakika

IRMAKTA BOĞULAN DOWN SENDROMLU RAFETTİN UĞUR'UN CENAZESİ, BABASI TARAFINDAN ALINDI

04.04.2021 11:56

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ailesiyle Köprüçay Irmağı kenarında çay molası verildiği sırada kaybolan ve dün cansız bedeni bulunan down sendromlu Rafettin Uğur Çimen'in (10) cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan babası Osman Ali Çimen tarafından alındı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ailesiyle Köprüçay Irmağı kenarında çay molası verildiği sırada kaybolan ve dün cansız bedeni bulunan down sendromlu Rafettin Uğur Çimen'in (10) cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan babası Osman Ali Çimen tarafından alındı.

Aksu ilçesinde yaşayan Osman Ali Çimen ve Fatmaana Çimen, çocuklarıyla birlikte cuma günü Düzağaç Çıngıllar Camii'nin açılışı için Beşkonak'a gitti. Cami açılışının ardından dönüşe geçen Çimen ailesi, çay içmek için Manavgat'ın Sağırin Mahallesi Boynuzlubük mevkiinde Köprüçay Irmağı kenarına gitti. Saat 17.00 sıralarında anne ve babası, down sendromlu oğulları Rafettin Uğur'u gözden kaybetti. Çocuklarının ırmağa düşmüş olabileceğini düşünen Osman Çimen, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine bölgeye Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) Timi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve sağlık görevlileri sevk edildi. Su yüzeyinde ve ırmak kenarında yapılan aramada Rafettin Uğur Çimen bulunamadı.

Dün sabah erken saatlerde Antalya İl Jandarma Komutanlığı JAK Timi, AKUT, İHH, AFAD, Antalya Büyükşehir itfaiyesi ve jandarma ekiplerinin katılımıyla arama çalışmalarına yeniden başlandı. Karada yapılan aramalarda, Rafettin Uğur Çimen'e ulaşılamadı. Çalışmalar Köprüçay Irmağı'nda yoğunlaştırıldı. Şiddetli akıntının olduğu ırmakta yapılan keşif çalışmalarının ardından belirlenen noktalarda detaylı arama yapılmaya başlandı.

Arama çalışmalarını Fatmaana ve Osman Çimen ile yakınları da takip etti. Fatmaana Çimen'in arama çalışmaları sırasında oğlu için yaktığı ağıtlar yürek dağladı. Gözyaşları içinde arama çalışmalarını izleyen Ali Osman Çimen de, 2007 yılında aynı ırmakta amcasının oğlunun yaşamını yitirdiğini söyledi.

Arama çalışmalarına katılan bir rafting işletmesinin çalışanları, kaybolduğu noktaya yaklaşık 12 kilometre mesafede, ırmak kenarında Çimen'in cenazesini fark edip, ekiplere haber verdi. Ekipler, Rafettin Uğur Çimen'in cansız bedenini çıkararak, Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı. Cenazenin morga kaldırılışı sırasında oğlunu görmek isteyen Fatmaana Çimen jandarma ekiplerine, Bana oğlumu bir defa gösterin, uzaktan göreyim ne olur diye ağladı.

Rafettin Uğur Çimen'in cansız bedeni, bu sabah babası Osman Ali Çimen ve yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Cenazenin alınışı sırasında gözyaşlarını tutamayan Çimen'i yakınları teselli etti. Küçük Rafettin Uğur'un Beşkonak Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

IRMAKTA BOĞULAN DOWN SENDROMLU RAFETTİN UĞUR'UN CENAZESİ, BABASI TARAFINDAN ALINDI
IRMAKTA BOĞULAN DOWN SENDROMLU RAFETTİN UĞUR'UN CENAZESİ, BABASI TARAFINDAN ALINDI
IRMAKTA BOĞULAN DOWN SENDROMLU RAFETTİN UĞUR'UN CENAZESİ, BABASI TARAFINDAN ALINDI
IRMAKTA BOĞULAN DOWN SENDROMLU RAFETTİN UĞUR'UN CENAZESİ, BABASI TARAFINDAN ALINDI

Adli Tıp Kurumu, Uğur Çimen, Manavgat, Adli Tıp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel IRMAKTA BOĞULAN DOWN SENDROMLU RAFETTİN UĞUR'UN CENAZESİ, BABASI TARAFINDAN ALINDI - Son Dakika


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