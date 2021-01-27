Son dakika haber | İş insanını öldüren sanık: Psikolojim bozuk, susma hakkımı kullanmak istiyorum

KAYSERİ'de iş insanı Orhan Adıbelli'nin (49) iş yerinde tabanca ile vurularak öldürülmesiyle ilgili 5'i tutuklu, 1'i tutuksuz, 1'i firari 7 sanığın yargılanmasına başlandı. Savcılık aşamasında cinayeti 2 milyon Euro karşılığında işlediğini ileri süren Emrah Yıldırım (27), "Mahkemede susma hakkımı kullanmak istiyorum. Psikolojim yerinde değil" dedi.

Çimento firması sahibi Orhan Adıbelli, geçen yıl 4 Ağustos'ta, merkez Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Tarsus Sokak'taki iş yerinde tabanca ile öldürüldü. Polisin 270 kişi ile yüz yüze görüşme yapıp, 750 saatlik Mobese görüntüsünü incelemesi sonucu iş insanını öldürdüğü tespit edilen Emrah Yıldırım, Gaziantep'te yakalandı. Cinayeti 2 milyon Euro karşılığında işlediğini ileri süren Yıldırım'ın ifadesi doğrultusunda Sadık Onur Mert, Doğan Kılıç, Esat Kılıç, Müslüm Polat, Müslüm Ede de gözaltına alındı, Vedat Kılıç ise firar etti. Müslüm Ede, adli kontrolle serbest bırakılırken, diğer şüpheliler tutuklandı.