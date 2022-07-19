Kaza, saat 15.30 sıralarında Domaniç ilçesi Muratlı köyü yakınlarındaki Siğil Çamı mevkisinde meydana geldi. Ramazan Çayır yönetimindeki 45 AFM 037 plakalı iş makinesi taşıyan kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sırasında sürücü Ramazan Çayır ve yanında oturan Naim Şahin kamyondan atladı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Naim Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Ramazan Çayır ise ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › İŞ MAKİNESİ TAŞIYAN KAMYON DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika

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