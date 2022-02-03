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Son dakika haber... İş makinesinin çarptığı sağlık personelinin cenazesi Mardin'de toprağa verildi - Son Dakika

Son dakika haber... İş makinesinin çarptığı sağlık personelinin cenazesi Mardin'de toprağa verildi

03.02.2022 15:13
Son dakika haber... İş makinesinin çarptığı sağlık personelinin cenazesi Mardin'de toprağa verildi

Son dakika haberine göre Hakkari'de karla mücadele çalışması yürüten iş makinesinin çarpması sonucu yaşamını yitiren 112 Acil Sağlık personeli Ceylan Öner'in cenazesi, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde defnedildi.

Hakkari'de karla mücadele çalışması yürüten iş makinesinin çarpması sonucu yaşamını yitiren 112 Acil Sağlık personeli Ceylan Öner'in cenazesi, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde defnedildi.

Hakkari Devlet Hastanesindeki otopsinin ardından kara yolu ile Kızıltepe'ye getirilen Öner'in cenazesi, kılınan namazın ardından Aksoy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hakkari'de dün karla mücadele çalışması yürüten iş makinesinin çarptığı 22 yaşındaki Ceylan Öner hayatını kaybetmiş, sürücü gözaltına alınmıştı.

Öner'in, Hakkari'de göreve yeni başladığı öğrenilmişti.

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Kızıltepe, 112 Acil, Hakkari, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İş makinesinin çarptığı sağlık personelinin cenazesi Mardin'de toprağa verildi - Son Dakika


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