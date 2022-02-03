Son dakika haber... İş makinesinin çarptığı sağlık personelinin cenazesi Mardin'de toprağa verildi - Son Dakika

Hakkari'de karla mücadele çalışması yürüten iş makinesinin çarpması sonucu yaşamını yitiren 112 Acil Sağlık personeli Ceylan Öner'in cenazesi, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde defnedildi.
Hakkari Devlet Hastanesindeki otopsinin ardından kara yolu ile Kızıltepe'ye getirilen Öner'in cenazesi, kılınan namazın ardından Aksoy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Hakkari'de dün karla mücadele çalışması yürüten iş makinesinin çarptığı 22 yaşındaki Ceylan Öner hayatını kaybetmiş, sürücü gözaltına alınmıştı.
Öner'in, Hakkari'de göreve yeni başladığı öğrenilmişti.
Kaynak: AA
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