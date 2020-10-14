Son dakika haber... İş makinesinin kazıcı kısmı başına çarpan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber... İş makinesinin kazıcı kısmı başına çarpan işçi hayatını kaybetti

14.10.2020 14:01
Son dakika haber... İş makinesinin kazıcı kısmı başına çarpan işçi hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haber: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alt yapı çalışmaları yapan iş makinesinin kazıcı kısmının başına çarpması sonucu ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alt yapı çalışmaları yapan iş makinesinin kazıcı kısmının başına çarpması sonucu ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay sabah saatlerinde İzmit Bulduk Çakırcalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çakırcalı Mahallesi'nde yapılan alt yapı çalışmalarında çalışan 48 yaşındaki İsmail Ayık, kazı yapan iş makinesinin kazıcı kısmını değiştirmek için arkadaşlarının yanına gitti. Değişme sırasında yerinden çıkan iş makinesinin yüzlerce kilo ağırlığındaki kazıcı kısmı, Ayık'ın başına çarptı. Çarpma sonrasında kanlar içinde kalan Ayık yere düştü. Olayı gören arkadaşları tarafından sivil bir araçla hastaneye götürülen Ayık, yolda olay yerine çağrılan sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansa alınan Ayık, ilk müdahalesi sonrasında Umuttepe Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Ayık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ

Son dakika haber... İş makinesinin kazıcı kısmı başına çarpan işçi hayatını kaybetti
Son dakika haber... İş makinesinin kazıcı kısmı başına çarpan işçi hayatını kaybetti
Son dakika haber... İş makinesinin kazıcı kısmı başına çarpan işçi hayatını kaybetti
Son dakika haber... İş makinesinin kazıcı kısmı başına çarpan işçi hayatını kaybetti
Son dakika haber... İş makinesinin kazıcı kısmı başına çarpan işçi hayatını kaybetti

Kocaeli, Sabah, İzmit, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... İş makinesinin kazıcı kısmı başına çarpan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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