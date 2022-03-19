Son dakika haber | İş yeri duvarındaki klima ünitesinin çalınma anı kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber | İş yeri duvarındaki klima ünitesinin çalınma anı kamerada

19.03.2022 11:24
Son dakika haber | İş yeri duvarındaki klima ünitesinin çalınma anı kamerada

Son dakika haber: DİYARBAKIR'da bir iş yerinin duvara asılı klimasının dış ünitesini taksi ile gelerek dakikalar içerisinde söküp çalan 3 şüpheli, 20 ayrı kamera görüntüsü izlenerek belirlendi.

DİYARBAKIR'da bir iş yerinin duvara asılı klimasının dış ünitesini taksi ile gelerek dakikalar içerisinde söküp çalan 3 şüpheli, 20 ayrı kamera görüntüsü izlenerek belirlendi. Şüphelilerden ikisi çaldıkları piyasa değeri 8 bin TL olan üniteyi satmak isterken yakalandı. Hırsızlık anları ise iş yeri güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Yenişehir ilçesinde sabaha doğru meydana geldi. Bir iş yerinin önüne taksiyle gelen 3 kişi, duvara asılı klimanın dış ünitesini sökerek, bagaja koyup hızla uzaklaştı. İş yerini açan esnaf klimanın dış ünitesinin yerinde olmadığını fark edince durumu polis bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, taksinin plakası ve gelen 3 şüphelinin kimliğini belirlemek üzere güzergah üzerinde bulunan aralarında iş yeri ve Kent Güvenlik Sistemleri Yönetimi (KGSY) olmak üzere 20 ayrı kamerayı izledi. Polis, yapılan 7 saatlik çalışma sonucu 3 şüpheli ve taksinin plakasını belirledi. Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları operasyonda sökülen klimanın dış ünitesini satmak istersen 2 şüpheliyi yakaladı. Klima ünitesi muhafaza altına alındı. İş yerinde yaşanan hırsızlık anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.Ele geçirilen klima ünitesi iş yeri sahibine teslim edildi. 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, kimliği belirlenen diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.


Son dakika haber | İş yeri duvarındaki klima ünitesinin çalınma anı kamerada
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Türk Lirası, Yenişehir, Hırsızlık, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İş yeri duvarındaki klima ünitesinin çalınma anı kamerada - Son Dakika


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