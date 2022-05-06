Son dakika haber | İş yeri önüne araç park edilmesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haber | İş yeri önüne araç park edilmesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü

06.05.2022 17:36
Son dakika haber | İş yeri önüne araç park edilmesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü

Son dakika haberi: Ordu'da iş yeri önüne araç park edilmesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Ordu'da iş yeri önüne araç park edilmesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Akkuş ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde ikisi de esnaf olan T.G. ile M.B. arasında, iş yerinin önüne araç park edilmesi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B, silahla T.G'ye ateş etti.

T.G, olay yerinde hayatını kaybetti. M.B'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika haber | İş yeri önüne araç park edilmesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü
Son dakika haber | İş yeri önüne araç park edilmesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü

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Son dakika haber: Ordu'da esnafın park kavgası cinayetle bitti Son dakika haber: Ordu'da esnafın park kavgası cinayetle bitti

Tragger, Esnaf, Akkuş, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İş yeri önüne araç park edilmesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | İş yeri önüne araç park edilmesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
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