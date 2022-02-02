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İŞ YERİNDE BAKTIĞI 'KUZUCUK' İSİMLİ KEDİ, KÖPEKLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika

İŞ YERİNDE BAKTIĞI 'KUZUCUK' İSİMLİ KEDİ, KÖPEKLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

02.02.2022 10:17

İŞ YERİNDE BAKTIĞI 'KUZUCUK' İSİMLİ KEDİ, KÖPEKLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜGamze ŞİMŞEK - Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, (DHA) - MALTEPE'de bulunan iş merkezinde iddiaya göre iş yeri sahipleri tarafından bakılan kediler, site içindeki köpekler tarafından öldürüldü.

İŞ YERİNDE BAKTIĞI 'KUZUCUK' İSİMLİ KEDİ, KÖPEKLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Gamze ŞİMŞEK - Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, (DHA) - MALTEPE'de bulunan iş merkezinde iddiaya göre iş yeri sahipleri tarafından bakılan kediler, site içindeki köpekler tarafından öldürüldü. Mama yemek için yuvasından çıkan bir kedinin 2 köpek tarafından öldürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe'de bulunan bir iş merkezinde iş yeri sahipleri, dükkanlarının önünde besledikleri kedilerin sayısının günden güne azaldığını fark etti. Site içinde kedi ölüleri bulunduğunu öğrenen işyeri sahibi Erol Yılmaz, geçtiğimiz günlerde de dükkanının önünde baktığı 'Kuzucuk' isimli kedinin ölüsünü buldu. Güvenlik kameralarını inceleyen Yılmaz, gece saatlerinde sitedeki 2 köpeğin, mama yemek için yuvasından çıkan 'Kuzucuk' isimli kediyi öldürdüklerini gördü. Erol Yılmaz durumu önce sitenin güvenlik görevlilerine daha sonra da polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Sitenin güvenlik çalışanları köpeklerin kendilerine ait olmadığını söyledi. Yılmaz, köpeklerin belediye ekipleri tarafından alınması için müracaatta bulundu.

"KÖPEKLERİN VAHŞİ OLDUĞUNU SİTEDEKİ HERKES BİLİYOR"

İş yeri sahibi Erol Yılmaz, "Sitede bir gecede 3 tane boğulmuş kediyi kaldırdıklarını güvenlikçiler bana söylediler. Aşağıdaki komşularımız aşılayıp kısırlaştırdıkları kedilerin köpek tarafından boğulduğunu biliyorlar. Ama ilk kez direkt kamera kayıtlarına yansıdı. Aslında sitenin kamera kayıtları var ama biz bakamıyoruz. Sitenin yönetiminde olan kameralarından görülebilir bunlar. Köpeklerin vahşi olduğunu sitedeki herkes biliyor. Hayvanlara, kedilere karşı özellikle. Siteye herkes bildiriyor. Güvenlikçi mi bilmiyorum aslında bir güvenlikçi elbisesi giymiyor, arkadaşa daha önce de söyledim. Alın götürün diye geçiştirdi ama delil olmadığı için bir şey yapamadım. Şimdi delil yakaladığım için harekete geçtim." dedi.

Yılmaz, "Polise haber verdim. Hayvan hakları derneğine yazdım ne yapabiliriz diye. Avukatımla da görüşeceğim. Cezai idari neyse hukuk yoluna da başvuracağım. CİMER üzerinden de yazacağım. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağım. Bana belediyenin sorumluluğunda dediler köpeklerin alınması. Sitede 2 tane köpek var. Başka köpekler de var. Uslu hiçbir şey yapmıyor, yatıyor insanlar besliyor. Bu ikisi vahşi. Özellikle de o sarı. Beslensin hayvanlar günahtır aç kalmasınlar ama bu başka hayvanları telef ediyorlar sıkıntı bu." diye konuştu.

İŞ YERİNDE BAKTIĞI 'KUZUCUK' İSİMLİ KEDİ, KÖPEKLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
İŞ YERİNDE BAKTIĞI 'KUZUCUK' İSİMLİ KEDİ, KÖPEKLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
İŞ YERİNDE BAKTIĞI 'KUZUCUK' İSİMLİ KEDİ, KÖPEKLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
İŞ YERİNDE BAKTIĞI 'KUZUCUK' İSİMLİ KEDİ, KÖPEKLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
İŞ YERİNDE BAKTIĞI 'KUZUCUK' İSİMLİ KEDİ, KÖPEKLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

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Erol Yılmaz, Maltepe, Köpek, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İŞ YERİNDE BAKTIĞI 'KUZUCUK' İSİMLİ KEDİ, KÖPEKLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: İŞ YERİNDE BAKTIĞI 'KUZUCUK' İSİMLİ KEDİ, KÖPEKLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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