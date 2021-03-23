Son dakika haber! İş yerinde hırsızlık anları kamerada - Son Dakika

İş yerinde hırsızlık anları kamerada

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

ISPARTA - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde ev ve işyerlerinde hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı. Şüphelinin bir iş yerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2 aydır ev ve iş yerlerindeki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda şüpheli olarak belirlenen M.S. takibe alındı. Polis düzenlediği operasyonla M.S.'yi gözaltına alırken, evinde yapılan aramada bir miktar para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelinin bir iş yerindeki hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde M.S.'nin işyerine girdiği ve çekmeceleri karıştırarak, para çaldığı anlar yer alıyor.