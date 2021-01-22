İş yerinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

BURSA - Bursa'da bir iş yerinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik operasyonu sonrası sağ salim kurtarıldı. Çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerini alkış yağmuruna tuttu.

Olay, merkez Osmangazi İlçesine bağlı 1, Uğur Sokak üzerindeki akşam saatlerinde iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işyerinin penceresinde bir kedi mahsur kaldı. Kediyi fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeye itfaiye ekibi istedi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı kurtarma ekibi, kediyi kurtarmak için seferber oldu. Titiz bir çalışma yürüten ekipler, 1,5 saatlik operasyonun ardından kediyi mahsur kaldığı yerden kurtarılırken, mahalleli ekipleri alkış yağmuruna tuttu.