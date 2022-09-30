Son dakika haber... İş yerine molotof atan şüpheli, uyuşturucu operasyonunda yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber... İş yerine molotof atan şüpheli, uyuşturucu operasyonunda yakalandı

30.09.2022 19:25
Son dakika haber... İş yerine molotof atan şüpheli, uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Son dakika haberler: İZMİR'in Çiğli ilçesinde, motosiklet sepetinde 5 bin sentetik ecza ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli İ.Ü.'nün, geçen günlerde Karşıyaka'da bir işyerine molotof atan kişi olduğu ortaya çıktı.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, motosiklet sepetinde 5 bin sentetik ecza ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli İ.Ü.'nün, geçen günlerde Karşıyaka'da bir işyerine molotof atan kişi olduğu ortaya çıktı.

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İ.Ü.'nün, motosikletiyle uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, geçen salı günü İ.Ü.'yü ve uyuşturucu ticareti yaptığı R.Ş.'yi gözaltına aldı. İ.Ü.'nün motosikletinin sepetinde 5 bin sentetik ecza ele geçirildi. Yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda ise İ.Ü.'nün geçen pazartesi günü Karşıyaka'da bir iş yerine molotof atan kişi olduğu ortaya çıktı. İ.Ü.'nün emniyetteki sorgusunda bu olayı da itiraf ettiği belirtildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ü. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, R.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Karşıyaka, Hisarcık, Çiğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İş yerine molotof atan şüpheli, uyuşturucu operasyonunda yakalandı - Son Dakika

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