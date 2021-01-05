Son dakika haber! İş yerine silahlı saldırı - Son Dakika

Adıyaman'da, bir iş yerine kimliği belirsiz şahıslar tarafından ateş açıldı.

Edinilen bilgilere göre, Sıratut Mahallesi Sıratut Camisi yakınlarında bulunan M.K., isimli kişiye ait iş yerine kimliği belirsiz 2 şahıs tarafından pompalı av tüfeğiyle ateş açıldı. Yapılan silahlı saldırı sonucunda iş yerinin camları parçalandı. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana gelirken 9 el ateş eden şahıslar olay yerinden hızla kaçtı. Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulunarak olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN