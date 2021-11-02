Son dakika haber! İş yerlerine "kaçak telefon" operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber! İş yerlerine "kaçak telefon" operasyonu
02.11.2021 17:02
Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep polisi tarafından 2 iş yeri ve ikamete yapılan kaçak telefon operasyonunda 40 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirilirken, 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep polisi tarafından 2 iş yeri ve ikamete yapılan kaçak telefon operasyonunda 40 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirilirken, 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı tarafından ülke genelinde planlanan ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen soruşturma kapsamında, 2 iş yeri ve 1 ikamette yapılan aramalarda toplam 40 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP
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