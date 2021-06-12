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Son dakika... Zonguldak'ta şüpheli ölüm - Son Dakika

Son dakika... Zonguldak'ta şüpheli ölüm

12.06.2021 23:33

Edinilen son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ta bir iş adamı evinde ölü bulundu.

Zonguldak'ta bir iş adamı evinde ölü bulundu. Evde yapılan incelemenin ardından şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kozlu ilçesi Kavaklık Mahallesi'ndeki on katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. 46 yaşındaki işadamı Sıtkı Velioğlu'nu kanlar içerisinde gören yakınları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Velioğlu'nun öldüğünü belirledi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de olay yerine gelerek delil topladı. Velioğlu'nun cansız bedeninin yanında bulunduğu iddia edilen silaha da el konuldu. Velioğlu'nun cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Son dakika... Zonguldak'ta şüpheli ölüm
Son dakika... Zonguldak'ta şüpheli ölüm
Son dakika... Zonguldak'ta şüpheli ölüm
Son dakika... Zonguldak'ta şüpheli ölüm
Son dakika... Zonguldak'ta şüpheli ölüm
Son dakika... Zonguldak'ta şüpheli ölüm
Son dakika... Zonguldak'ta şüpheli ölüm

Zonguldak, Otopsi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Zonguldak'ta şüpheli ölüm - Son Dakika


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