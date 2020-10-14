Son dakika haberi: İşadamının şoförünü silahla yaralayan avukat adliyeye sevk edildi - Son Dakika

BEŞİKTAŞ'ta gayrimenkul anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada işadamı Engin M.'nin şoförü Kutlu Muhammed O.'yu silahla yaralayan avukat İbrahim S. adliyeye sevk edildi.

Olay, Beşiktaş, Levazım Mahallesi, Yeni Bahar Sokak üzerinde dün akşam saat 17.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş'ta bulunan gayrimenkul nedeniyle iş adamları Selahattin D. ve Engin M. arasında anlaşmazlık yaşadı. Anlaşmazlığın çözümü için Selahattin D.'nin avukatı İbrahim S. ve Engin M. dün akşam saatlerinde bir araya geldi. İkili arasındaki görüşme bir süre sonra tartışmaya döndü. Tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıkarken ikili arasında arbede yaşandı. İbrahim S., silahını çıkararak ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri Engin M.'nin şoförü Kutlu Muhammed O.'ya isabet etti. Kutlu Muhammed O. sol ayağından yaralanırken İbrahim S. bir araca binerek olay yerinden uzaklaştı.Engin M.'nin şoförü Kutlu Muhammed O.'yu yaralayan İbrahim S. bir süre sonra Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli İbrahim S. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliğine getirilerek ifadesi alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından İbrahim S. adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında İbrahim S.'nin yakınları basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı. Gazetecilerle İbrahim S.'nin yakınları arasında yaşanan gerginlik araya polis ekiplerinin girmesiyle sona erdi.

- İstanbul