İŞADAMININ ŞOFÖRÜNÜ SİLAHLA YARALAYAN AVUKAT İTİRAZ ÜZERİNE SERBEST BIRAKILDI - Son Dakika

BEŞİKTAŞ'ta gayrimenkul anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada işadamı Engin M.'nin şoförü Kutlu Muhammed O.'yu silahla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan avukat İbrahim S.'nin avukatlarının itirazı üzerine serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

İşadamı Engin M.'nin şoförü Kutlu Muhammed O.'yu yaraladıktan sonra polise teslim olan avukat İbrahim S. 14 Ekim'de "Silahla kasten yaralama" suçundan çıkarıldığı İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı. Şüpheli İbrahim S.'nin avukatları, tutuklama kararına karşı üst mahkemeye itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği ise itirazı kabul ederek avukat İbrahim S'nin 21 Ekim'de tahliyesine karar verdi.

YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONULDUMahkeme kararında, "kamera kaydına göre şüpheli ile müşteki tarafın tartışarak ve itişerek kamera kadrajına girdikleri, şüphelinin müştekiden biraz ayrılıp belindeki silahı çıkartıp doldur boşalt yaptığı, bu esnada müştekinin silahla ateş etmesini engellemek amacıyla şüphelinin yanına giderek eline dokunduğu, bu sırada silahın ateş aldığını belirtildi. Sağlık raporlarına göre müştekinin hayati tehlikesinin olmadığı, yaralanmanın ağır hallerinin gerçekleşmediğini belirtilen kararda, ileri alabileceği muhtemel ceza miktarının azlığı, tutuklulukta beklenen faydaya adli kontrol hükümleriyle ulaşılabileceği dikkate alınarak serbest bırakılmasına karar verildiği anlatıldı. Mahkeme, şüpheli avukat İbrahim S. hakkında yurtdışına çıkış yasağı koyarak haftada bir gün karakola imza şartı da getirdi.

- İstanbul