ADANA'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, işçi emeklisi Mehmet C.'yi (64), 'FETÖ/PDY soruşturmasına adı karıştığı' yalanıyla, 220 bin lira değerindeki altınlarını alarak dolandıran Uğurcan Saygurac (25) ve Gökhan Kahraman (24), tutuklandı.

Dolandırıcılık olayı, Seyhan ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, emekli işçi Mehmet C.'yi telefonla arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıttı. Mehmet C.'ye adının FETÖ/PDY soruşturmasına karıştığını, yapılacak operasyon için altın veya paraya ihtiyaçları olduğunu söyledi. Mehmet C., inanmadığını söyleyince de "Kızının evine ekip gönderdik. Onun da haberi var" dedi.

Mehmet C.'nin telekonferans yöntemiyle görüştüğü kızı Hatice T., babasına, sivil polis görünümlü ellerinde telsiz olan kişilerin evine geldiğini bildirdi. Paniğe kapılan Mehmet C., yaklaşık 220 bin TL değerindeki 438 gram bilezik, 2 Cumhuriyet ve 1 çeyrek altını poşete koyup, beklemeye başladı. Bir süre sonra yeniden aranan Mehmet C.'ye bu kez telefondaki kişi, kendisinin savcı olduğunu söyleyerek, altınları Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi 'nde verilen adrese getirmesini bildirdi. Mehmet C. de altınları adrese götürüp, kendisini bekleyen kişiye teslim etti.Daha sonra dolandırıldığını anlayan Mehmet C., polis şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin kiralık araç kullandığını belirledi. Aracın plakasını tespit eden ekipler, şüphelilerin Uğurcan Saygurac ve Gökhan Kahraman olduğunu tespit etti. Polis, ikiliyi evlerine düzenlenen operasyonla yakaladı.Şüphelilerden Uğurcan Saygurac, polisteki ifadesinde, "Gökhan Kahraman ile gezerken, alacaklısıyla husumetli olduğunu ve parayı benim almamı söyledi. Ben de söylediği kişiden parayı aldım" dedi. Gökhan Kahraman ise suçlamaları reddetti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kahraman ve Saygurac, mahkemece tutuklandı. Altınlar ise bulunamadı.