İşçi servisi bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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İşçi servisi bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü, 5 yaralı

19.10.2022 09:56

İşçi servisi bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü, 5 yaralı Gaziantep'te direksiyon hakimiyeti kaybolan işçi servisinin bariyerlere ok gibi saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölürken, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

İşçi servisi bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü, 5 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te direksiyon hakimiyeti kaybolan işçi servisinin bariyerlere ok gibi saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölürken, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah erken saatlerde Gaziantep Çevreyolu doğu gişeleri kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Uzun idaresindeki 27 S 3787 plakalı işçi servisi, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra yolu ikiye ayıran bariyerlere ok gibi saplandı. Meydana gelen feci kazayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kaza sonucu araç içerisinde sıkışanları güçlükle çıkarırken sağlık ekipleri yaptıkları değerlendirmede araç içerisinde bulunan Mehmet Can Açıkgöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

2'si ağır 5 kişi yaralandı

Feci kazada yaralanan 2'si ağır 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Mehmet Can Açıkgöz'ün cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Son dakika haber | GAZİANTEP - Bariyere çarpan işçi servisindeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Son dakika haber | GAZİANTEP - Bariyere çarpan işçi servisindeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Gaziantep gündem haberi... Gaziantep'te bariyere çarpan işçi servisindeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Gaziantep gündem haberi... Gaziantep'te bariyere çarpan işçi servisindeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Gaziantep, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İşçi servisi bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İşçi servisi bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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