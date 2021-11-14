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İSKELENİN AYAĞINDA MAHSUR KALAN KEDİ, DENİZDEN OPERASYONLA KURTARILDI - Son Dakika

İSKELENİN AYAĞINDA MAHSUR KALAN KEDİ, DENİZDEN OPERASYONLA KURTARILDI

14.11.2021 11:34

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde deniz iskelesinin sütunlarında mahsur kalan bir kedi, kara ve denizden sahil güvenlik ekiplerinin de katıldığı operasyonla kurtarıldı.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde deniz iskelesinin sütunlarında mahsur kalan bir kedi, kara ve denizden sahil güvenlik ekiplerinin de katıldığı operasyonla kurtarıldı. 3 gündür mahsur kaldığı belirlenen kedi, kurtarıldıktan sonra 'Garip' adı verilerek, sahiplenildi.

Şarköy iskelesinde akşam üzeri balık tutan vatandaşlar, sürekli bir kedi sesi duyunca, harekete geçti. İskelenin denize inen sütunlarından birindeki boşlukta mahsur kaldığı belirlenen kediyi kendi imkanları ile kurtaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri de kedinin bulunduğu bölüme gidemeyince bu kez Şarköy Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan destek istendi. Komutanlığa ait bir bot bölgeye gelerek, denizden kediyi kurtarma operasyonu başlattı. Kıyının sığ olması nedeniyle sahil güvenlik botu da iskele altına girip müdahalede bulunamadı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından ilçede büfe işletmeciliği yapan Süleyman Demirel ile oğlu Ahmet Demirel, kürekli fiber tekne ile iskelenin altına girdi. Ahmet Demirel, buradan iskele sütununa çıkarak, kediyi bulunduğu yerden alarak kurtardı.

Yaklaşık 3 gündür iskelede mahsur kaldığı tahmin edilen kediyi sahiplenen Ahmet Demirel, üşümemesi için montuna sardı. İş yerine götürdüğü kediye su ve yiyecek verip, 'Garip' adını koyan Demirel, kediyi de sahiplendi. Kediye bundan sonra kendisinin bakacağını söyleyen Demirel, "İskelenin altındaydı, en köşede duruyordu. Biraz uğraştırdı ama sonunda aldık. Oldukça hareketli bir yapıya sahip, bir an önce karaya inmek istiyor. Acıktığı da çok belli, midesi boş" dedi.

İSKELENİN AYAĞINDA MAHSUR KALAN KEDİ, DENİZDEN OPERASYONLA KURTARILDI
İSKELENİN AYAĞINDA MAHSUR KALAN KEDİ, DENİZDEN OPERASYONLA KURTARILDI
İSKELENİN AYAĞINDA MAHSUR KALAN KEDİ, DENİZDEN OPERASYONLA KURTARILDI
İSKELENİN AYAĞINDA MAHSUR KALAN KEDİ, DENİZDEN OPERASYONLA KURTARILDI
İSKELENİN AYAĞINDA MAHSUR KALAN KEDİ, DENİZDEN OPERASYONLA KURTARILDI
İSKELENİN AYAĞINDA MAHSUR KALAN KEDİ, DENİZDEN OPERASYONLA KURTARILDI
İSKELENİN AYAĞINDA MAHSUR KALAN KEDİ, DENİZDEN OPERASYONLA KURTARILDI
İSKELENİN AYAĞINDA MAHSUR KALAN KEDİ, DENİZDEN OPERASYONLA KURTARILDI
İSKELENİN AYAĞINDA MAHSUR KALAN KEDİ, DENİZDEN OPERASYONLA KURTARILDI
İSKELENİN AYAĞINDA MAHSUR KALAN KEDİ, DENİZDEN OPERASYONLA KURTARILDI
İSKELENİN AYAĞINDA MAHSUR KALAN KEDİ, DENİZDEN OPERASYONLA KURTARILDI
İSKELENİN AYAĞINDA MAHSUR KALAN KEDİ, DENİZDEN OPERASYONLA KURTARILDI
İSKELENİN AYAĞINDA MAHSUR KALAN KEDİ, DENİZDEN OPERASYONLA KURTARILDI

Sahil Güvenlik, Ahmet Demirel, İtfaiye, Şarköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSKELENİN AYAĞINDA MAHSUR KALAN KEDİ, DENİZDEN OPERASYONLA KURTARILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSKELENİN AYAĞINDA MAHSUR KALAN KEDİ, DENİZDEN OPERASYONLA KURTARILDI - Son Dakika
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