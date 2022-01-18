- İskenderun'da tarihi eser kaçaklığı operasyonu
Roma, Bizans ve Hellenistik döneme ait olduğu değerlendirilen bin 206 adet gümüş ve bronz sikke ele geçirildi
HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde Roma, Bizans ve Hellenistik döneme ait olduğu değerlendirilen bin 206 adet gümüş ve bronz sikke ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan araştırma ve çalışmalarda İskenderun'da durdurulan A.K.A ve A.A.'nın araçlarında yapılan aramada; Roma, Bizans ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen bin 206 adet gümüş ve bronz sikke ele geçildi.
A.K.A ve A.A.'nın hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: İHA
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