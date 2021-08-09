Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte durumundan şüphelendikleri 4 kişinin üst aramasını yaptı.

Hatay 'ın İskenderun ilçesinde üzerlerinde, esrar, sentetik uyuşturucu ve tabanca bulunan 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: İskenderun'da üzerlerinde uyuşturucu ve tabanca ele geçirilen 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Esporda dev iş birliği! Beşiktaş ile Kağıtspor Seka Sporcu Eğitim Merkezi'nin kurulmasında ilk adımı attı

Alişan sahnelere geri dönüyor! Geçtiğimiz ay hem kardeşini hem kuzenini kaybetmişti

Kitapçıya "Dedem bana tecavüz etti" notunu bıraktı! Ekipler tarafından bulunan genç kız olanları anlattı