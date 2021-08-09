Hatay'ın İskenderun ilçesinde üzerlerinde, esrar, sentetik uyuşturucu ve tabanca bulunan 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte durumundan şüphelendikleri 4 kişinin üst aramasını yaptı.
Polis zanlıların üzerinde tabanca, 500 gram esrar, 12 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: İskenderun'da üzerlerinde uyuşturucu ve tabanca ele geçirilen 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika