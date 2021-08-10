Son dakika haber... İskenderun Körfezi'nde konteyner yüklü gemide yangın çıktı - Son Dakika

İskenderun Körfezi'nde konteyner yüklü gemide yangın çıktı
Sahil güvenlik ekipleri gemideki yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor
HATAY - İskenderun Körfezi'nde bulunan konteyner bir gemide yangın çıktı. Yanan gemiye sahil güvenlik müdahale etmeye çalışıyor.
Hatay'da İskenderun Körfezi'nde bulunan Libya'dan yola çıktığı öğrenilen Komorlar bandıralı gemide yangın çıktı. Manassa Flower - M isimli konteyner yüklü gemiden gökyüzüne dumanlar yükselirken, sahil güvenlik ekipleri söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İHA
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